Tam 20 ton pişirildi! Herkes oraya akın etti

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nca "Karde\u015f \u015eehirler Projesi" kapsam\u0131nda d\u00fczenlenen Hamsi Festivali'ne kat\u0131lmak \u00fczere Siirt ve Trabzonlular\u0131n bulu\u015fmas\u0131yla Karadeniz r\u00fczgar\u0131 esti. \r\n,Etkinlikte 20 ton hamsi \u0131zgarada pi\u015firilerek helva ile birlikte da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.,15 Temmuz Demokrasi Meydan\u0131\u2019nda d\u00fczenlenen festivale Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi \u015eahin, Siirt Milletvekili Osman \u00d6ren, Kamu Denet\u00e7ili\u011fi Kurumu (KDK) Ba\u015fdenet\u00e7isi \u015eeref Malko\u00e7, Siirt Belediye Ba\u015fkan Vekili Ceyhun D. Ta\u015fk\u0131n, Trabzon Ortahisar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Metin Gen\u00e7, AK Parti Siirt \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zg\u00fcr Fuat \u00c7alapkulu ve Trabzon ve Mardin'den Siirt'e gelen heyet ve kalabal\u0131k vatanda\u015f kat\u0131ld\u0131.\r\n,Her iki ilin folklor g\u00f6sterisi ile ba\u015flayan etkinlikte konu\u015fan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 himayelerinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u2018Karde\u015f \u015eehirler Projesi\u2019 kapsam\u0131nda; Siirt Belediyesi ve Trabzon-Ortahisar Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan organize edilen, \u2018Siirt Hamsi Festivali\u2019ne ev sahipli\u011fi yapmaktan duydu\u011fu memnuniyeti ifade etti.\r\n,Siirt'in \u00fc\u00e7 dilin ve farkl\u0131 k\u00fclt\u00fcrlerin, bin y\u0131ldan beri bar\u0131\u015f, karde\u015flik ve ho\u015fg\u00f6r\u00fc i\u00e7inde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bir k\u00fclt\u00fcr ve medeniyet \u015fehri oldu\u011funu dile getiren Vali Atik, bir k\u00fclt\u00fcr armonisi olan kentte ya\u015fanan her bir k\u00fclt\u00fcr, Siirt'e kendi rengini vermi\u015f ve bununla ortak bir ya\u015fam k\u00fclt\u00fcr\u00fcne ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n,Vali Atik, "Bu kutsal vatan topraklar\u0131nda, et t\u0131rnaktan ziyade, can ve canan olmu\u015fuz, huzur ikliminde karde\u015f olmu\u015fuz. PKK gibi b\u00f6l\u00fcc\u00fc baz\u0131 unsurlar bu karde\u015fli\u011fi, bu huzuru bozmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ancak bunu asla ba\u015faramayacaklard\u0131r. Karde\u015fli\u011fimizin peki\u015fmesinde; vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimizin, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131n\u0131n ve sa\u011fduyulu bas\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck katk\u0131s\u0131 vard\u0131r. Onlara te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Siirt ve Trabzon illerimiz aras\u0131nda kurulan karde\u015flik ve g\u00f6n\u00fcl k\u00f6pr\u00fcleri, iller aras\u0131nda iyi bir dayan\u0131\u015fmaya vesile olaca\u011f\u0131 gibi ayn\u0131 zamanda kadim dostluklar\u0131n da kurulmas\u0131na imk\u00e2n sa\u011flayacakt\u0131r" dedi.\r\n,Siirt Milletvekili Osman \u00d6ren de etkinlikte eme\u011fi ge\u00e7enleri kutlayarak, b\u00f6ylesi g\u00fczel etkinliklere imza atan Trabzon Ortahisar Belediyesi ve Siirt Belediyesi yetkililerine te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n,Kamu Denet\u00e7ili\u011fi Kurumu (KDK) Ba\u015fdenet\u00e7isi (Ombudsman) \u015eeref Malko\u00e7 ise Siirt'te Hamsi Festivali d\u00fczenlenece\u011fine y\u00f6nelik kendisine iletilen bir davetiye \u00fczerine Siirt Valisini arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Say\u0131n Valim Ali Fuat Atik'i aray\u0131p b\u00f6yle bir davetiye oldu\u011funu s\u00f6yledim. Ben de arkada\u015flar\u0131ma anlatt\u0131m, bana 'Hamsi nere Siirt nere\u2019 diye s\u00f6ylediler. Ben de gelip g\u00f6rd\u00fcm Siirt ile Trabzon kayna\u015fm\u0131\u015f f\u0131st\u0131k ile f\u0131nd\u0131k bulu\u015fmu\u015f. Allah bu karde\u015fli\u011fi daim etsin" dedi.\r\n,Trabzon Ortahisar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Metin Gen\u00e7 de konu\u015fmas\u0131nda, "Medeniyet ve k\u00fclt\u00fcr d\u00fcnyam\u0131za b\u00fcy\u00fck katk\u0131lar\u0131 bulunan Siirt ayn\u0131 zamanda ho\u015fg\u00f6r\u00fcn\u00fcn, sevginin ve bar\u0131\u015f\u0131n yo\u011fruldu\u011fu ve i\u00e7inde farkl\u0131 dinlerin ve dillerin hayat buldu\u011fu bu karde\u015f \u015fehirde bu kadim medeniyet \u015fehri Siirt'te bulunman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yoruz, ho\u015f geldiniz diyorum" ifadesini kulland\u0131.\r\n,Siirt Belediye Ba\u015fkan Vekili Ceyhun D. Ta\u015fk\u0131n da festivalin iki ilin karde\u015flik ba\u011flar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fini aktararak, "Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n talimatlar\u0131yla belediye ba\u015fkan\u0131 olarak g\u00f6revlendirdi\u011fim 2 y\u0131l i\u00e7inde \u00f6nce g\u00f6n\u00fclleri sonra \u015fehrimizi imar etmek \u00fczere \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131k" dedi.\r\n,Yap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan gelen davetlilere, \u00fczerinde T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 motiflerinin i\u015flendi\u011fi saf tiftikten yap\u0131lm\u0131\u015f battaniye ve T\u00fcrk bayrakl\u0131 tablo hediye edildi. Siirt Valisi Atik ve etkinlikte eme\u011fi ge\u00e7en di\u011fer konuklara Trabzonspor formas\u0131 hediye edildi.\r\n,Etkinlik halk oyunlar\u0131 g\u00f6sterisi ve sanat\u00e7\u0131lar\u0131n t\u00fcrk\u00fcleri e\u015fli\u011finde davetlilerin halay \u00e7ekip h