Tam 70 yıldır öyle bir şey yapıyor ki... ölüsünü merak eden ona geliyor!

Tam 70 y\u0131ld\u0131r \u00f6yle bir \u015fey yap\u0131yor ki...,Uzun, \u00fclkede ya\u015fanan \u00f6nemli geli\u015fmelerin yan\u0131 s\u0131ra k\u00f6y\u00fcndeki do\u011fum, evlilik ve \u00f6l\u00fcm olaylar\u0131n\u0131, okul, cami ve yol yap\u0131m\u0131 gibi yat\u0131r\u0131mlar\u0131 da defterine yaz\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,G\u00f6rele il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bah\u015fi\u015f k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Uzun, askerden d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc 1948 y\u0131l\u0131ndan beri kendince \u00f6nemli oldu\u011funa kanaat getirdi\u011fi olaylar\u0131 defterine kaydediyor.\r\n\r\n,Uzun, askerden d\u00f6nd\u00fckten sonra \u00f6nemli g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc her olay\u0131 defterine yazmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n\u00d6nemli geli\u015fmeleri tarihi ile deftere kaydetmenin hobisi oldu\u011funu belirten Uzun, \u00f6n plana \u00e7\u0131kan olaylar\u0131 not almadan i\u00e7inin rahat etmedi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\nDo\u011fanlar\u0131, \u00f6lenleri, evlenenleri ve hasta olanlar\u0131, yap\u0131lan yollar\u0131, evleri, camileri, sel ve do\u011fa olaylar\u0131n\u0131 kaydetti\u011fini anlatan Uzun, kendisi ve ailesine ait bilgileri de not ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Notlar\u0131n\u0131 alfabetik dizilimli defterlere kaydeden Uzun, "Mesela \u00f6lenlerin kay\u0131tlar\u0131 '\u00f6' harfinde, do\u011fanlar\u0131nki ise 'd' harfinde yer al\u0131yor. '\u015eu ki\u015fi \u015fu tarihte \u00f6lm\u00fc\u015f' veya '\u015fu ki\u015fi \u015fu tarihte do\u011fdu' diye not alm\u0131\u015f\u0131m. Di\u011fer geli\u015fmeleri ise olay\u0131 hat\u0131rlatan kelimenin ba\u015f harflerinin oldu\u011fu k\u0131sma yaz\u0131yorum. Mesela darbe oldu\u011funda 'd' harfine not alm\u0131\u015f\u0131m." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u0130smail Uzun, k\u00f6yde ya\u015fayan bir\u00e7ok ki\u015finin aileleri hakk\u0131ndaki bilgileri \u00f6\u011frenmek i\u00e7in kendisine dan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek, \u015funlar\u0131 aktard\u0131:\r\n\r\n"Adam\u0131n biri geliyor, 'Dedem hangi tarihte \u00f6lm\u00fc\u015f?' diye bana soruyor. A\u00e7\u0131yorum defterimi, bulup s\u00f6yl\u00fcyorum. B\u00f6ylece insanlar meraklar\u0131n\u0131 gideriyor. Sadece ailevi bilgiler i\u00e7in de\u011fil, k\u00f6y\u00fcn ge\u00e7mi\u015fini merak edenler de bana geliyor. Defterden merak ettiklerini \u00f6\u011frenebiliyorlar. O ki\u015fi ne yapm\u0131\u015f, yol, cami veya okul ne zaman yap\u0131lm\u0131\u015f hepsi var."\r\n\r\nKendisinin de zaman zaman notlar\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 be\u015f defteri inceleyip ge\u00e7mi\u015fi hat\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Uzun, "Bu zamana kadar ne yapm\u0131\u015f\u0131m? \u00d6rne\u011fin dedemle ne kadar kalm\u0131\u015f\u0131m? Defterlere bak\u0131p hat\u0131rl\u0131yorum. \u0130nsan bazen her \u015feyi hat\u0131rlam\u0131yor ancak defterdeki notlar hat\u0131ralar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kart\u0131yor." dedi.\r\n\r\nUzun, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 el verdik\u00e7e ayn\u0131 \u015fekilde \u00f6nemli g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc olaylar\u0131 not almaya devam edece\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.,\u00d6l\u00fcs\u00fcn\u00fc merak eden ona geliyor!,Giresunlu 97 ya\u015f\u0131ndaki \u0130smail Uzun, \u00fclkede ve k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fanan geli\u015fmeler ile olaylardan \u00f6nemli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerini 70 y\u0131ld\u0131r defterine kaydediyor.,Yakla\u015f\u0131k 45 y\u0131l demirci ustal\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131ktan sonra sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle \u00e7al\u0131\u015famayan Uzun, vaktinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 \u00e7evresinde ya\u015fanan olaylar\u0131 not alarak ge\u00e7iriyor.\r\n\r\n,Uzun, "Hangi tarihte evlenmi\u015fim, torunlar\u0131m\u0131n do\u011fum tarihleri, hepsini deftere yazd\u0131m. Babam\u0131n yapt\u0131klar\u0131, eve al\u0131nan \u00f6nemli \u015feyler, gitti\u011fimiz k\u00f6yler, ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z arsalar, han\u0131m\u0131m nerede hasta olmu\u015f, hangi tarihte \u00f6lm\u00fc\u015f, han\u0131m\u0131mla ne kadar vakit evli kalm\u0131\u015f\u0131m, akl\u0131n\u0131za gelecek \u00f6nemli t\u00fcm olaylar\u0131, her \u015feyi not ald\u0131m." diye konu\u015ftu.