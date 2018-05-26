Tanesi 15 bin lira... Paraya para demiyor

Bursa\u2019da 50 y\u0131ld\u0131r camilere alem yapan 70 ya\u015f\u0131ndaki usta t\u00fcm d\u00fcnyaya alem sat\u0131yor.\r\n,Bursa\u2019da "yok denecek kadar az kalan" alem ustal\u0131\u011f\u0131 yapan Ayhan Savut, (70) dededen kalma mesle\u011fini devam ettiriyor. Camilere alem yapan 70\u2019lik ustan\u0131n alemleri T\u00fcrkiye ve d\u00fcnyadaki camileri s\u00fcsl\u00fcyor.\r\n,Ayhan Usta, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re 7 hafta ve 15 g\u00fcnde bitirdi\u011fi cami alemlerini 3 bin ile 15 bin lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla sat\u0131yor. 70 ya\u015f\u0131nda olmas\u0131na ra\u011fmen gen\u00e7lere ta\u015f \u00e7\u0131kartan azimle \u00e7al\u0131\u015fan usta i\u015f\u00e7ili\u011fini o kadar \u00f6zenle yap\u0131yor ki d\u00fcnyan\u0131n her yerindeki camiler i\u00e7in sipari\u015f al\u0131yor.\r\n,Suudi Arabistan\u2019dan Almanya ve Fildi\u015fi Sahilleri \u2019ne kadar sipari\u015f al\u0131p yapan usta \u00f6l\u00fcnceye kadar bu mesle\u011fi s\u00fcrd\u00fcrece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,50 y\u0131ld\u0131r d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndaki camilere alem yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ayhan Savut (70) \u201cBu meslek dedemden kalma. ,Dedem kaymakamm\u0131\u015f, mesle\u011fini b\u0131rak\u0131p babas\u0131n\u0131n mesle\u011fini devam ettirmi\u015f, babam da dedemin mesle\u011fini devam ettirmi\u015f, \u015fimdi bu mesle\u011fi ben devam ettiriyorum. Benden sonra bu mesle\u011fi yapacak kimse yok. Ya\u015f\u0131m 70 ancak 50 y\u0131ld\u0131r bu mesle\u011fi a\u015fkla yap\u0131yorum. \r\n,D\u00fcnyadaki bir \u00e7ok \u00fclkedeki cami alemlerini ben yapt\u0131m. T\u00fcrkiye\u2019de ise binlerce camiye alem yapt\u0131m. Alemleri b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re 3 bin ile 15 bin lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla yap\u0131yorum. Cami k\u00fc\u00e7\u00fckse birka\u00e7 g\u00fcn, b\u00fcy\u00fck ise en fazla 15 g\u00fcn s\u00fcr\u00fcyor\u201d dedi.