Tanzanya'daki feribot faciasında ölü sayısı 224'e yükseldi

Tanzanya'daki Viktorya G\u00f6l\u00fc\u2019nde iki g\u00fcn \u00f6nce adalar aras\u0131 yolcu ta\u015f\u0131yan feribotun batmas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 224\u2019e y\u00fckseldi.,Tanzanya'daki Viktorya G\u00f6l\u00fc\u2019nde iki g\u00fcn \u00f6nce ya\u015fanan feribot facias\u0131nda bilan\u00e7o art\u0131yor. ,Yetkililer \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131n\u0131n 224\u2019e \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131. Feribot firmas\u0131n\u0131n m\u00fcd\u00fcr\u00fc g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Tanzanya H\u00fck\u00fcmeti Genel Sekreteri John Kijazi, \u00fclke ba\u015fkan\u0131n\u0131n felaketten sorumlu ki\u015filerin tutuklanmas\u0131 emrini verdikten sonra \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131n\u0131n y\u00fckseldi\u011fini gazetecilere duyurdu., Yetkililer 101 kapasiteli feribota ka\u00e7 ki\u015finin bindi\u011fini ise hen\u00fcz tespit edemedi.\r\n,\u00d6te yandan, 1996 y\u0131l\u0131nda Viktorya G\u00f6l\u00fc\u2019nde batan ba\u015fka bir feribotta 500 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. 2012 y\u0131l\u0131nda ayn\u0131 g\u00f6lde ya\u015fanan di\u011fer bir kazada da 145 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fti.