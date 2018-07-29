Tapuda ödenen harçlar geri alınabiliyor! Detaylar açıklandı...

Tapuda \u00f6denen har\u00e7lar geri al\u0131nabilir mi? sorusunun cevab\u0131 merak ediliyordu. Y\u00fczbinlerce ki\u015fiye m\u00fcjdeli haber geldi.,Tapuda \u00f6denen har\u00e7lar geri al\u0131nabilir mi? sorusunun cevab\u0131 geldi. ,Antalya \u0130n\u015faat M\u00fcteahhitleri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Deniz Karata\u015f, konunun y\u0131llard\u0131r takip edildi\u011fini s\u00f6yledi. ,Karata\u015f, "2014 y\u0131l\u0131n\u0131n Temmuz ay\u0131ndan ba\u015flamak \u00fczere yap\u0131lan tapu sat\u0131\u015flar\u0131 i\u00e7in yeni in\u015faatlarda daireleri payla\u015fan m\u00fcteahhidin ve hatta arsa sahibinin, daireleri satmas\u0131nda sat\u0131c\u0131 s\u0131fat\u0131yla tapuda \u00f6dedi\u011fi y\u00fczde 2 harc\u0131n \u2018har\u00e7 muafiyeti kapsam\u0131nda\u2019 oldu\u011fu ve \u2018kanuna ayk\u0131r\u0131 olarak al\u0131nd\u0131\u011f\u0131\u2019 konusunda \u0130stanbul'da y\u00fcr\u00fct\u00fclen davalarda mahkemeler karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131" diye konu\u015ftu.,Karaka\u015f, Bu kapsamda s\u00f6z\u00fc edilen tarihten itibaren, tapuda i\u015flem yap\u0131larak m\u00fcteahhitten veya arsa sahibinden daire alan m\u00fc\u015fteri ve al\u0131c\u0131lar\u0131n \u00f6demi\u015f oldu\u011fu y\u00fczde 2 tapu devir harc\u0131n\u0131n da har\u00e7 muafiyetinden yararlanmas\u0131 gerekti\u011fini, kanuna ayk\u0131r\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131, yap\u0131lacak yasal ba\u015fvurular ve a\u00e7\u0131lacak davalarla geri al\u0131nabilece\u011finin de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ba\u015fkan Karata\u015f, "6306 say\u0131l\u0131 Kanun kapsam\u0131nda yap\u0131lan yeni yap\u0131lardan m\u00fcteahhidin veya arsa sahibinin yapt\u0131\u011f\u0131 ilk sat\u0131\u015flardan dolay\u0131 sat\u0131c\u0131 taraf olarak \u00f6dedi\u011fi y\u00fczde 2 ve daireyi ve i\u015f yerini alan m\u00fc\u015fterinin al\u0131c\u0131 taraf s\u0131fat\u0131yla \u00f6dedi\u011fi y\u00fczde 2 tapu devir har\u00e7lar\u0131n\u0131n geri al\u0131nmas\u0131 amac\u0131yla yasal i\u015flemlere m\u00fcracaat i\u00e7in ba\u015fvurabilecekler" ifadelerini kulland\u0131., Kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm kapsam\u0131nda yap\u0131lan yap\u0131larda, m\u00fcteahhitlerin, yapt\u0131klar\u0131 sat\u0131\u015flarda yat\u0131r\u0131lan tapu devir har\u00e7lar\u0131n\u0131 ve m\u00fcteahhitlerden daire sat\u0131n alanlar\u0131n \u00f6dedikleri tapu har\u00e7lar\u0131n\u0131 geri alabilecekleri bildirildi.,Antalya \u0130n\u015faat M\u00fcteahhitleri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Deniz Karata\u015f y\u0131llard\u0131r har\u00e7lar konusunda verilen m\u00fccadelede bir iyile\u015fme ve d\u00fczeltme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Yarg\u0131 da bu durumu destekleyerek olumlu bir sonu\u00e7 ortaya koydu" diyerek tapuda \u00f6denen har\u00e7lar geri al\u0131nabilir sinyali verdi.,Deniz Karaka\u015f, kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm kapsam\u0131nda yap\u0131lan in\u015faatlardan m\u00fcteahhidin veya arsa sahibinin 2014 y\u0131l\u0131n\u0131n Temmuz ay\u0131ndan sonra tapuda i\u015flemi yap\u0131lan daire sat\u0131\u015f\u0131nda \u00f6denen tapu har\u00e7lar\u0131n\u0131 geri alma yolunun a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. ,.