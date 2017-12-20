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Ramazan
Taraftarın istediği Fatih Terim konuştu
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TARAFTARIN İSTEDİĞİ TERİM KONUŞTU Sarı-kırmızılı taraftarının büyük çoğunluğunun takıma dönmesini istediği İmparator Fatih Terim "Galatasaray'a gidiyor musun?" sorusunu cevaplandırdı.
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