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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Sakarya'daki operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
YAŞAM
-
Çinli çiftler balayı için Pamukkale'de
GÜNDEM
-
Suriye sınırına tank sevkıyatı
SPOR
-
Taraftarlar Arda Turan'ı böyle karşıladı
YAŞAM
-
Seyir hâlindeki kamyon alev aldı
YAŞAM
-
İş yerinde tüpten sızan gaz alev aldı, 1 yaralı
SPOR
-
Tottenham Everton maçı şifresiz canlı veren kanallar | Cenk Tosun ilk 11'de | Cenk Tosun'un Premier Lig'de ilk maçı
YAŞAM
-
Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda atladı
YAŞAM
-
Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
-
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Ecdadını oku be adam!
EKONOMİ
-
Bakan Kaya: 5 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam edeceğiz
MAGAZİN
-
Deliha 2'nin İzmir galasına yoğun ilgi
GÜNDEM
-
Sakarya'da 10 adrese 120 polisle baskın
YAŞAM
-
Kahramanmaraş'ta boru patladı, ev ve iş yerleri kanalizasyon suyuyla doldu
SPOR
-
Cimbom'un yıldızına 20 milyon Euro! Çıldırdılar...
YAŞAM
-
Düzce'de cip şarampole devrildi: 4 yaralı
GÜNDEM
-
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyaya ayar veren bir ülke olacak
YAŞAM
-
Kuş gribi tespit edildi, ekipler tek tek topladı
YAŞAM
-
Dolu Marmaris sahili beyaza bürüdü
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15 TEMMUZ
Ramazan
Taraftarlar Arda Turan'ı böyle karşıladı
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Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Milli oyuncu Arda Turan'ı taşıyan uçak, İstanbul'a indi.
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