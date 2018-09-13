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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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43 kiloluk kadından çöp şiş yeme rekoru
GÜNDEM
-
Bakan Akar'dan son dakika İdlib açıklaması: Felakete sürükler
MAGAZİN
-
Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
EKONOMİ
-
İstanbul Yeni Havalimanı'na taşımacılık ihalesi iptal edildi
GÜNDEM
-
Başkan Erdoğan: Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz
YAŞAM
-
Toprağın 50 santimetre altından 2 bin yıllık tarih çıktı
DÜNYA
-
Ray Dalio: Dolar 2 yılda yüzde 30 değer kaybedebilir
GÜNDEM
-
Başkan Erdoğan: Faiz konusundaki hassasiyetim aynı
GÜNDEM
-
ŞOK İndirimli Ürünler Aktüel listesi neler var? | 12-18 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu (ŞOK'ta indirim ne zaman?)
YAŞAM
-
Yaralı boyun çeviren kuş tedavi altına alındı
YAŞAM
-
İstanbul'da çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
-
BİM 14 Eylül Aktüel Ürünler kataloğu | BİM Aktüel İndirimli Ürünler Listesinde Neler Var? ( BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)
DÜNYA
-
Çin’de saldırgan kalabalığın üzerine araç sürdü
POLİTİKA
-
Dışişleri Bakanlığı'nda önemli atamalar
GÜNDEM
-
Son Dakika... Bingöl'de 2'si kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi
EKONOMİ
-
Çeyrek altın ne kadar? Altın kaç para? (13 Eylül 2018 altın fiyatları)
YAŞAM
-
Kaza yapan otomobilin içinden dehşet çıktı!
EKONOMİ
-
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç lira?( 13 Eylül dolar fiyatları )
MAGAZİN
-
Gelin, Esra Erol'un programında eski kaynanasının üzerine yürüdü
MAGAZİN
-
Ünlü Modacı Nur Yerlitaş, ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi
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Tarih verildi! Dolar çökecek
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Tarih verildi! Dolar çökecek.
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