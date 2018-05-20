Tarihçi Bernard Lewis hayatını kaybetti

\u0130slam tarihi, Ortado\u011fu ve \u0130slam-Bat\u0131 ili\u015fkisi hakk\u0131nda kitaplar yazan isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,\u00dcnl\u00fc tarih\u00e7i 101 ya\u015f\u0131ndayd\u0131.,\u0130ngiliz as\u0131ll\u0131 ABD'li oryantalist tarih\u00e7i Bernard Lewis, 101 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti... ,Bernard Lewis (d. 31 May\u0131s 1916, Londra, \u0130ngiltere), Amerikal\u0131 tarih\u03c2idir. Princeton \u00dcniversitesi'nde profes\u00f6rd\u00fcr. \u0130slam tarihi ve \u0130slam-Bat\u0131 ili\u015fkisi hakk\u0131nda uzmanla\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Ortado\u011fu hakk\u0131nda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bat\u0131l\u0131 uzmanlar aras\u0131nda en \u00e7ok okunan yazarlardand\u0131r. Yahudi k\u00f6kenlidir ve George W. Bush'un dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya\u03c1m\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\nNeo-con'lar\u0131n fikir babas\u0131 olarak bilinen ABD'li tarih\u00e7i Bernard Lewis, s\u00f6zde 'Ermeni Soyk\u0131r\u0131m'\u0131n\u0131 reddetmesi ve buna y\u00f6nelik tezler ortaya koymas\u0131yla tan\u0131nsa da \u0130slam'a y\u00f6nelik bir \u00e7ok \u00f6nyarg\u0131ya sahip olmas\u0131yla dikkat \u00e7ekiyordu.,Londra \u00dcniversitesi'nde e\u011fitim g\u00f6rd\u00fc; y\u00fcksek lisans\u0131n\u0131 Ortado\u011fu Tarihi yo\u011funluklu olmak \u00fczere Tarih konusunda, doktoras\u0131n\u0131ysa \u0130slam Tarihi konusunda ya\u03c1t\u0131. Paris \u00dcniversitesi'ndeki ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda T\u00fcrk\u00e7e \u00f6\u011frendi. 1938 y\u0131l\u0131nda ders vermeye ba\u015flad\u0131. 1974'e kadar Londra \u00dcniversitesi'nde, 1974-1986 aras\u0131ndaysa Princeton \u00dcniversitesi'nde hocal\u0131k ya\u03c1t\u0131. 1998 y\u0131l\u0131nda Atat\u00fcrk Bar\u0131\u015f \u00d6d\u00fcl\u00fc'n\u00fc ald\u0131. Ara\u015ft\u0131rma alanlar\u0131 Orta\u00e7a\u011f \u0130slam D\u00fcnyas\u0131, g\u00fcn\u00fcm\u00fcz Ortado\u011fusu ve Osmanl\u0131 Devleti'dir.\r\n\r\nBa\u015fl\u0131ca Ya\u03c1\u0131tlar\u0131: The Arabs in History (1950); The Emergence of Modern Turkey (1961); The Assassins (1967); The Muslim Discovery of Europe (1982); The Political Language of Islam (1988); Race and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry (1990); Islam and the West (1993); Islam in History (1993); The Sha\u03c1ing of the Modern Middle East (1994); Cultures in Conflict (1994); The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (1995); The Future of the Middle East (1997); The Multiple Identities of the Middle East (1998); A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and history (2000).\r\n\r\nT\u00fc\u027ek\u00e7ede yay\u0131mlanm\u0131\u015f ya\u03c1\u0131tla\u027e\u0131: Mode\u027en T\u00fc\u027ekiye'nin Do\u011fu\u015fu (1988), \u0130slam'\u0131n Siyasal S\u00f6ylemi (1993), O\u027etado\u011fu: H\u0131\u027eistiyanl\u0131\u011f\u0131n Do\u011fu\u015fundan G\u00fcn\u00fcm\u00fcze 2000 Y\u0131ll\u0131k Ta\u027eihi (1996), \u0130slam D\u00fcnyas\u0131nda Yahudile\u027e (1996), M\u00fcsl\u00fcmanla\u027e\u0131n Av\u027eupa'y\u0131 Ke\u015ffi (1997), \u00c7at\u0131\u015fan K\u00fclt\u00fc\u027ele\u027e - Ke\u015fifle\u027e \u00c7a\u011f\u0131nda H\u0131\u027eistiyanla\u027e, M\u00fcsl\u00fcmanla\u027e, Yahudile\u027e (1999), O\u027etado\u011fu'nun \u00c7oklu Kimli\u011fi (2000), Ta\u027eihte A\u027ea\u03c1la\u027e (2000), Alamut \u041aalesi ve Hasan El Sabbah(2012).\r\n\r\n1998 y\u0131l\u0131nda Atat\u00fc\u027ek Ulusla\u027ea\u027eas\u0131 Ba\u027e\u0131\u015f \u00d6d\u00fcl\u00fc'ne lay\u0131k g\u00f6\u027e\u00fcld\u00fc.