Tarihi başarı! Rekor geldi...

T\u00fcrkiye elektrik \u00fcretiminde ge\u00e7en hafta ba\u015f\u0131nda bir ilki ya\u015fad\u0131. ,,2017 y\u0131l\u0131 eyl\u00fcl ay\u0131 sonu itibar\u0131yla elektrik enerjisi \u00fcretiminin birincil enerji kaynaklar\u0131na g\u00f6re da\u011f\u0131l\u0131m\u0131:,T\u00fcrkiye\u2019nin elektrik \u00fcretim profili ge\u00e7en hafta tarihi bir s\u00fcre\u00e7ten ge\u00e7ti. Hafta ba\u015f\u0131nda elektrik \u00fcretiminde do\u011falgaz\u0131n pay\u0131 t\u00fcm zamanlar\u0131n rekorunu k\u0131rd\u0131 ve g\u00fcnl\u00fck bazda y\u00fczde 21\u2019e kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Toplam elektrik \u00fcretiminin yar\u0131s\u0131na yak\u0131n b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn do\u011falgazdan \u00fcretildi\u011fi d\u00f6nemler de ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131. \u0130thal k\u00f6m\u00fcr\u00fcn pay\u0131 y\u00fczde 22\u2019ye kadar \u00e7\u0131kt\u0131. Enerji uzmanlar\u0131, ithal k\u00f6m\u00fcrle \u00e7al\u0131\u015fan santrallerin daha y\u00fcksek kapasite ile \u00fcretime dahil oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re barajlara, \u201cson 44 y\u0131l\u0131n en kurak y\u0131l\u0131\u201d olarak nitelendirilen ge\u00e7en 2017\u2019nin ilk 5 ay\u0131nda 26 milyar 699 milyon metrek\u00fcp su geldi. Bu y\u0131l da durum pek de\u011fi\u015fmedi. 1 Ocak ile 13 May\u0131s tarihleri aras\u0131nda barajlara, 25 milyar 317 milyon metrek\u00fcp su geldi. Eski TEDA\u015e Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Osman Nuri Do\u011fan, d\u00f6nemsel bazda da olsa elektrik \u00fcretiminde do\u011falgaz\u0131n pay\u0131n\u0131n ilk kez bu d\u00fczeylere geriledi\u011fini belirterek, \u201cBu sadece Kurban ya da Ramazan bayramlar\u0131ndaki uzun tatillerde t\u00fcketimin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00f6r\u00fclen bir orand\u0131. Do\u011falgaz\u0131n pay\u0131n\u0131n bu orana d\u00fc\u015fmesi dikkat \u00e7ekici\u201d dedi.\r\n,Do\u011falgaz\u0131n pay\u0131 d\u00fc\u015ferken ithal k\u00f6m\u00fcrle elektrik \u00fcretiminde \u00f6nemli bir art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. \u0130thal k\u00f6m\u00fcr\u00fcn elektrik \u00fcretimindeki pay\u0131, y\u00fczde 22\u2019ye kadar \u00e7\u0131kt\u0131. Yerli k\u00f6m\u00fcr\u00fcn (linyit) pay\u0131 da y\u00fczde 16 d\u00fczeyinde ger\u00e7ekle\u015fti. Hafta ba\u015f\u0131nda barajlardan elektrik \u00fcretimi y\u00fczde 20, akarsu tipi santralardan \u00fcretim y\u00fczde 11 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n \r\nEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Berat Albayrak, s\u0131k s\u0131k yerli kaynaklar ba\u015fta olmak \u00fczere alternatifleri devreye sokarak ithal kaynak do\u011falgaz\u0131n elektrik \u00fcretimindeki pay\u0131n\u0131 azaltma stratejisine vurgu yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n \r\n,Hazirandan itibaren gelecek y\u0131l s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015famamak i\u00e7in 2017\u2019ye yak\u0131n seviyede kurak ge\u00e7en barajlarda su tutularak elektrik \u00fcretiminde frene bas\u0131lmas\u0131, gaz\u0131n pay\u0131n\u0131n ise art\u0131r\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n