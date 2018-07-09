Tarihi törende dikkat çeken detay! Hayrünnisa Gül...

Tarihi t\u00f6rende bu anlar dikkat \u00e7ekti.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan i\u00e7in d\u00fczenlenen Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 G\u00f6reve Ba\u015flama T\u00f6reni'ne Abdullah G\u00fcl'\u00fcn e\u015fi Hayr\u00fcnnisa G\u00fcl kat\u0131lmad\u0131.\r\n,Protokol \u00fcyeleri t\u00f6rene e\u015fleriyle kat\u0131l\u0131rken, 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn e\u015fi Hayr\u00fcnnisa G\u00fcl kat\u0131lmad\u0131.,20 A\u011fustos 2014'te yap\u0131lan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Devir Teslim Resepsiyonu'nda Hayr\u00fcnnisa G\u00fcl, \u00e7izgilerinde bir de\u011fi\u015fim olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ama \u00e7evrelerinde olan insanlar\u0131n b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fim ya\u015fad\u0131klar\u0131na \u015fahit oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n\r\n,Recep Tayyip Erdo\u011fan i\u00e7in Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde d\u00fczenlenen Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 G\u00f6reve Ba\u015flama T\u00f6reni'ne kat\u0131lanlar kadar kat\u0131lmayanlar da dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,.,Haklar\u0131nda yaz\u0131lanlara inanamad\u0131klar\u0131n\u0131n s\u00f6yleyen G\u00fcl, her \u015feyi bildi\u011fini ama sustu\u011funu ifade etmi\u015fti. ,Devam\u0131nda da "Ama daha fazla susmayaca\u011f\u0131m, as\u0131l intifaday\u0131 ben ba\u015flataca\u011f\u0131m." demi\u015fti.\r\n