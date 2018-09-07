Tarihi zirve sonrası ABD basınından flaş iddia

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump be\u015f ay \u00f6nce Suriye'den \u00e7ekilmek istedi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Amerikan y\u00f6netimi, Suriye politikas\u0131nda \u00f6n\u00fcne yeni hedefler koydu. \u0130ran askerlerinin Suriye'den tamamen \u00e7ekilmesi talep ediliyor.\r\n\r\n, \u0130kili g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin ard\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131nda \u00fc\u00e7l\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Zirveye Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n 'ate\u015fkes' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 damga vurdu. Zirvenin ard\u0131ndan 12 maddelik sonu\u00e7 bildirisi yay\u0131mland\u0131.\r\n,Suriye'deki krize \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmak i\u00e7in T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla \u0130ran'\u0131n ba\u015fkenti Tahran'da d\u00fczenlenen kritik zirve sona erdi.,Son dakika! ABD bas\u0131n\u0131, Tahran'daki tarihi zirve sonras\u0131, "Trump, Suriye'de s\u00fcresiz olarak kalmaya ikna edildi." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n, Yeni stratejide Amerikan askeri belirsiz s\u00fcreyle Suriye'de kalmaya devam edecek.\r\n\r\n,Yeni stratejiye g\u00f6re \u0130ran askerleri \u00e7ekilene ve \u00fclkede istikrarl\u0131 ve t\u00fcm taraflar\u0131n kabul edece\u011fi bir h\u00fck\u00fcmet kurulana kadar Amerikan askerlerinin bu \u00fclkede kalmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n,Amerikan Washington Post gazetesinin, Amerikan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yetkililere dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re, "Trump, Suriye'de s\u00fcresiz olarak kalmaya karar verdi." denildi.\r\n\r\n