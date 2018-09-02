Tarım işçilerini taşıyan kamyonet minibüsle çarpıştı: 5 ölü, 23 yaralı

\u0130lk belirlemelere g\u00f6re olay yerinde 5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 23 ki\u015fi de yaraland\u0131., B\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edilirken, yaral\u0131lar\u0131n ambulanslarla \u00e7evredeki hastanelere g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Gaziantep-Elbeyli karayolu Kayac\u0131k Baraj\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda tar\u0131m i\u015f\u00e7ilerini ta\u015f\u0131yan kamyonet minib\u00fcsle \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.