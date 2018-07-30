Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

Tar\u0131mda 150 milyar dolarl\u0131k has\u0131la hedefi i\u00e7in alt\u0131 dev reform geliyor. ,\u00dcretim, teknoloji ve yat\u0131r\u0131mlar te\u015fviklerle art\u0131r\u0131lacak.,H\u00fck\u00fcmet, 2023 y\u0131l\u0131nda 150 milyar dolarl\u0131k tar\u0131msal has\u0131laya ula\u015fmak i\u00e7in t\u00fcm imk\u00e2nlar\u0131 sunarken, tar\u0131msal varl\u0131klar ve \u00e7iftlik hayvanlar\u0131n\u0131 korumaya almak i\u00e7in 30 milyar liral\u0131k sigorta yap\u0131ld\u0131. ,AK Parti ekonomi y\u00f6netimince haz\u0131rlanan "Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k" ba\u015fl\u0131kl\u0131 raporda sekt\u00f6rdeki 6 \u00f6nemli hamleye vurgu yap\u0131ld\u0131. ,Bu kapsamda T\u00fcrkiye kaliteli \u00fcretimle tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131kta katma de\u011feri y\u00fcksek bir \u00fcretim ve pazarlama \u00fcss\u00fc haline getirilecek. ,Ekolojik, lojistik, finansal t\u00fcm imk\u00e2nlar kullan\u0131lacak. Tar\u0131msal altyap\u0131y\u0131, \u00fcretim kapasitesi ve teknolojiye y\u00f6nelik yat\u0131r\u0131mlar desteklenecek. ,\u00dcretici gelirlerinin y\u00fckseltilmesi, k\u0131rsal alanlar\u0131n kalk\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla yeni projeler ya\u015fama ge\u00e7irilecek. Yeni d\u00f6nemde sigortal\u0131 \u00e7ift\u00e7i say\u0131s\u0131 artacak. Yeni projeler, uygun kredilerle \u00fcretimin artmas\u0131na destek verilecek.\r\n\r\n,Tar\u0131msal destek ve yat\u0131r\u0131mlarla sekt\u00f6r\u00fcn daha g\u00fc\u00e7l\u00fc ve dinamik bir yap\u0131ya kavu\u015fmas\u0131 sa\u011flanacak. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ift\u00e7ilerin \u00fcretti\u011fi \u00fcr\u00fcnleri t\u00fcketiciye do\u011frudan sat\u0131\u015f\u0131nda vergisel d\u00fczenlemelerden kaynaklanan engeller kalkacak. Yakla\u015f\u0131k 5.5 milyon ki\u015fiye istihdam sa\u011flayan tar\u0131m sekt\u00f6r\u00fcnde sigorta destekleri s\u00fcrecek. Tar\u0131mda katma de\u011feri y\u00fcksek \u00fcretim modeli esas al\u0131nacak. Planl\u0131 tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131k i\u00e7in gerekli yap\u0131sal d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcmler hayata ge\u00e7irilecek.\r\n \r\n,\u00dcretici gelirleri y\u00fckselecek, k\u0131rsal alanlar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik projeler kesintisiz s\u00fcrecek. AK Parti d\u00f6neminde \u00e7ift\u00e7ilere verilen nakit hibe tar\u0131msal destek 103 milyar liraya ula\u015ft\u0131. ,Yine ayn\u0131 d\u00f6nemde 8.2 milyar liral\u0131k mazot destekleme \u00f6demesi yap\u0131ld\u0131. \u00c7ift\u00e7ilerin tar\u0131msal \u00fcretime y\u00f6nelik finansman ihtiyac\u0131n\u0131 uygun ko\u015fullarda sa\u011flayabilmesi amac\u0131yla faiz deste\u011fi s\u00fcr\u00fcyor. Uygulamadan yararlanan \u00e7ift\u00e7i say\u0131s\u0131 838 bine ula\u015ft\u0131. (Sabah)