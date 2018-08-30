Tarkan, Başkan Erdoğan'ın çağrısından sonra konser ücretlerini dolardan TL'ye çevirdi

Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131ndan sonra,Megastar Tarkan Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n, "Yast\u0131k alt\u0131ndaki alt\u0131nlar\u0131 ve d\u00f6vizi bozdurun" \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine konser \u00fccretlerini dolardan TL'ye \u00e7evirdi.\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan 100 g\u00fcnl\u00fck eylem plan\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n sonunda "Ekonomi ile ilgili s\u00f6ylenenlere, sa\u011fa sola ko\u015fanlara bakmay\u0131n, yast\u0131k alt\u0131ndaki alt\u0131nlar\u0131 ve d\u00f6vizi bozdurun' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. ,Megastar Tarkan'da konser \u00fccretlerinde de\u011fi\u015fikli\u011fe gitti. ,Tarkan, yurt i\u00e7i konserlerinden yakla\u015f\u0131k 200 bin dolar, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan 400 bin dolar istiyordu.\r\n\r\n,\u00c7a\u011fr\u0131n\u0131n \u00fczerine bir\u00e7ok vatanda\u015f d\u00f6viz b\u00fcrolar\u0131na ko\u015fturup dolarlar\u0131n\u0131 TL'ye \u00e7evirmi\u015fti.\r\n\r\n,Dolar\u0131n T\u00fcrk Liras\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda de\u011fer kazanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sanat\u00e7\u0131, yurt i\u00e7i konserlerinde T\u00fcrk Liras\u0131 ile \u00f6deme alacak. ,Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Tarkan, dolar \u00fczerinden istedi\u011fi konser \u00fccretini kur piyasas\u0131ndaki oynakl\u0131\u011fa daha fazla direnmeyerek TL'ye \u00e7evirdi. ,Dolar kurunun de\u011fi\u015fkenli\u011finden yak\u0131nan organizat\u00f6rlerin ise Tarkan'\u0131n 'TL'ye ge\u00e7me' karar\u0131n\u0131 memnuniyetle kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Tarkan konser \u00fccretlerini dolardan TL'ye \u00e7evirdi