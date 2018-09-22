Tarkan'dan hayranlarını üzecek haber

\u015eu s\u0131ralar Almanya\u2019da bulunan Tarkan'\u0131n, ekim ay\u0131nda yo\u011fun istek \u00fczerine konser serisiyle hayranlar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kmas\u0131 bekleniyordu.,Hatta bu konuda sosyal medyada hashtag a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma arkada\u015flar\u0131na tak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bu davran\u0131\u015f \u201c\u0130\u015fte Tarkan olmak b\u00f6yle bir \u015fey\u201d dedirtti.,Ayr\u0131ca T\u00fcrkiye genelinde uygulanmaya ba\u015flayan ve kay\u0131t alt\u0131nda olmayan yap\u0131lar\u0131, imar aff\u0131ndan yararland\u0131ran yap\u0131 kay\u0131t d\u00fczenlemesinden de faydalanan Tarkan\u2019\u0131n 30 bin TL \u00f6dedi\u011fi iddia edildi.,\u00d6te yandan Tarkan, 2004 y\u0131l\u0131nda Beykoz-\u00d6\u011f\u00fcmce K\u00f6y\u00fc\u2019nde sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 ve elden \u00e7\u0131karmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7iftli\u011fi, de\u011ferlenince satmaktan vazge\u00e7ti.,Tarkan, yapmayaca\u011f\u0131 10 konser i\u00e7in senelerdir birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 10 ki\u015filik m\u00fczik ekibinin ka\u015fe \u00fccretlerini \u00f6dedi. ,\u00c7iftli\u011fin, Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019n\u00fcn ba\u011flant\u0131 yolunda olmas\u0131 ve ard\u0131ndan Riva Kanal Projesi\u2019nin yan\u0131nda kalmas\u0131 Tarkan\u2019\u0131 \u00e7iftli\u011fini elinden \u00e7\u0131karma fikrinden vazge\u00e7irdi.,Tarkan, konser vermekten son anda vazge\u00e7ti. \u00c7\u00fcnk\u00fc yeni do\u011fan bebe\u011fi Liya ile daha \u00e7ok vakit ge\u00e7irmek istiyor.,Uzun s\u00fcredir \u00e7iftli\u011fine gitmeyen 45 ya\u015f\u0131ndaki sanat\u00e7\u0131n\u0131n, iki ayl\u0131k k\u0131z\u0131 Liya ve e\u015fi P\u0131nar\u2019la, T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6nd\u00fckten sonra bir s\u00fcre orada ya\u015fayaca\u011f\u0131 da \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.