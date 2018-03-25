Tarkan'ın acı günü! Hayatını kaybetti

Tarkan'a ac\u0131 haber ula\u015ft\u0131.,Kanser tedavisi g\u00f6ren \u00fcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,\u00dcnl\u00fc ses m\u00fchendisi Wayne Heights Gittens nam-\u0131 di\u011fer Ali Baba\u2019dan k\u00f6t\u00fc haber geldi.\r\n,Kanser tedavisi g\u00f6ren ve tedavi nedeniyle bir s\u00fcredir m\u00fczikten uzak kalan Barbados as\u0131ll\u0131 ses m\u00fchendisi Heights nam\u0131 di\u011fer Ali Baba hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n90'l\u0131 y\u0131llardan itibaren ses teknolojileri \u00fczerine olan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na yo\u011funla\u015fan Ali Baba, Almanya merkezli ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 \u201cHeights Ton & Technik\u201d projesi \u00fczerinden Scorpions, Ray Charles, Bob Dylan, Gr\u00f6nemeyer ve daha bir\u00e7ok d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131yla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Sanat\u00e7\u0131lar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra en \u00fcnl\u00fc mikrofon markalar\u0131na dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapm\u0131\u015f ve \u00c7in'den Amerika'ya toplam 5 k\u0131tada seminerlere imza atarak y\u00fczlerce e\u011fitim vermi\u015ftir. Heights, Tarkan'\u0131n ses m\u00fchendisi ihtiyac\u0131 \u00fczerine T\u00fcrkiye'ye gelmi\u015fti ve Ali Baba ismiyle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyordu.,\u00dcnl\u00fc ses m\u00fchendisi i\u00e7in ocak ay\u0131nda Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yal\u0131n, Manga, Mo\u011follar ve Teoman\u2019\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir yard\u0131m gecesi d\u00fczenlenmi\u015f Tarkan da geceyi Ali Baba ile hastaneden canl\u0131 izlemi\u015fti. (H\u00fcrriyet),Bulundu\u011funuz bir\u00e7ok konserde dinledi\u011finiz miksin alt\u0131nda imzas\u0131 olan duayen isim Wayne \u201cHeights\u201d Gittens, T\u00fcrkiye'de bilinen ad\u0131yla \u201cAli Baba\u201d 10 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcredir T\u00fcrkiye'de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyordu. Barbadoslu usta ses m\u00fchendisi Heights; Tarkan, Ajda Pekkan, Yal\u0131n,Teoman, maNga, Nil Karaibrahimgil, \u0130lhan Er\u015fahin, Sertab Erener ve FOURinthePOCKET ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131yla birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,T\u00fcrkiye'ye geli\u015fi ve ses m\u00fchendisli\u011fi kariyerinden \u00f6nce Ali Baba, kurucusu ve bas gitaristi oldu\u011fu reggea\/soul grubu \u201crhapsody\u201d ile 80'li y\u0131llardan itibaren Avrupa'da turnelere \u00e7\u0131km\u0131\u015f, The Cure ve The Wailers gibi gruplarla ayn\u0131 sahneyi payla\u015fm\u0131\u015f ve b\u00f6ylece bir\u00e7ok \u00fclkede yank\u0131 uyand\u0131rm\u0131\u015f, ismini duyurmu\u015ftu. ,90'l\u0131 y\u0131llardan itibaren ses teknolojileri \u00fczerine olan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na yo\u011funla\u015fan Ali Baba, Almanya merkezli ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 \u201cHeights Ton & Technik\u201d projesi \u00fczerinden Scorpions, Ray Charles, Bob Dylan, Gr\u00f6nemeyer ve daha bir\u00e7ok d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131yla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Sanat\u00e7\u0131lar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra en \u00fcnl\u00fc mikrofon markalar\u0131na dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapm\u0131\u015f ve \u00c7in'den Amerika'ya toplam 5 k\u0131tada seminerlere imza atarak y\u00fczlerce e\u011fitim vermi\u015ftir. Heights, Tarkan'\u0131n ses m\u00fchendisi ihtiyac\u0131 \u00fczerine T\u00fcrkiye'ye gelmi\u015fti ve Ali Baba ismiyle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyordu.