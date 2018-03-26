Tarkan ünlü isme böyle veda etti

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Tarkan ac\u0131 haberi d\u00fcn alm\u0131\u015ft\u0131...,Uzun y\u0131llar T\u00fcrkiye\u2019de ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u0130stanbul\u2019a g\u00f6m\u00fclmek isteyen Wayne Heights Gittens\u2019in cenaze t\u00f6renine Barbados'ta ya\u015fayan ailesinden bir tek k\u0131z\u0131 Yvette Gittens kat\u0131ld\u0131. Babas\u0131n\u0131n tabutuna sar\u0131lan Yvette Gittens g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu.\r\n\r\n12 y\u0131l Tarkan\u2019\u0131n yan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan ve bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131n\u0131n da yak\u0131n dostu olan Ali Baba\u2019n\u0131n cenazesinde m\u00fczik camias\u0131ndan yak\u0131n dostlar\u0131 da haz\u0131r bulundu.\r\n,Tarkan \u00fcnl\u00fc isme b\u00f6yle veda etti...\r\n, Barbados as\u0131ll\u0131 ses m\u00fchendisi Wayne Heights Gittens Nam-\u0131 di\u011fer Ali Baba son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131. Ali Baba i\u00e7in \u015ei\u015fli Katolik Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda cenaze t\u00f6reni d\u00fczenlendi.\r\n\r\n,Cenazeye ba\u015fta Tarkan olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da \u00fcnl\u00fc isim kat\u0131ld\u0131. Bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen cenaze t\u00f6reninde e\u015fi ile Ali Baba\u2019y\u0131 son yolculu\u011funa u\u011furlayan Tarkan Teveto\u011flu defin ger\u00e7ekle\u015fene kadar mezarl\u0131ktan ayr\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n,Mezarl\u0131\u011fa arabas\u0131 ile girip \u00e7\u0131kan TarkanTeveto\u011flu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc al\u0131nmamas\u0131n\u0131 istedi. (H\u00fcrriyet)\r\n\r\n