Tartıştığı arkadaşını tüfekle öldürdü

\u00c7a\u011f\u0131r\u0131lan ambulansla \u0130mamo\u011flu Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131lan Contay, doktorlar\u0131n t\u00fcm \u00e7abas\u0131na kar\u015f\u0131n kurtar\u0131lamad\u0131. Olay\u0131n ard\u0131ndan ka\u00e7an Hasan Dedeo\u011flu, bir s\u00fcre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.,Tart\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan eve giden Hasan Dedeo\u011flu, bir s\u00fcre sonra t\u00fcfekle geri d\u00f6n\u00fcp, evinin balkonunda oturan arkada\u015f\u0131 Ahmet Contay'a ate\u015f a\u00e7t\u0131.,Ahmet Contay ile Hasan Dedeo\u011flu aras\u0131nda alacak- verecek meselesi y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. ,Olay, bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde Adana merkeze ba\u011fl\u0131 Tuna Mahallesi'nde meydana geldi.,Silahtan \u00e7\u0131kan sa\u00e7malar\u0131n isabet etti\u011fi 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Ahmet Contay, a\u011f\u0131r yaraland\u0131.