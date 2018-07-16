Taşeron işçinin zammı belli oldu!

Uzun bekleyi\u015fler sonra ta\u015feron i\u015f\u00e7iler bu senenin Nisan ay\u0131nda kadroya ge\u00e7i\u015fleri tamamland\u0131. ,Kadroya ge\u00e7i\u015flerinden sonra merak edilen konular\u0131n ba\u015f\u0131nda maa\u015flar\u0131na zam oranlar\u0131 oldu. ,\u0130\u015f\u00e7i, emekli ve memurlar\u0131nda zam alaca\u011f\u0131 Temmuz zamm\u0131 ile birlikte alacaklar\u0131 maa\u015flarda netle\u015fti.\r\n,Ge\u00e7en y\u0131l toplanan toplu s\u00f6zle\u015fme g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde karara ba\u011flanan zam oranlar\u0131nda g\u00f6re, kamuda g\u00f6rev yapan 200 bin i\u015f\u00e7i i\u00e7in 'y\u00fczde 3.5 zam ilk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 3.5'i a\u015farsa enflasyon fark\u0131' verilecek. ,\u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 7.27 olursa, y\u00fczde 3.77 enflasyon fark\u0131 s\u00f6z konusu olacak. Kadroya ge\u00e7erek s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i olan ta\u015feron i\u015f\u00e7ilere toplu s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda y\u00fczde 4 zam yap\u0131lacak..,Toplu s\u00f6zle\u015fmede karara ba\u011flanan orana g\u00f6re memur ve memur emeklileri y\u00fczde 3.5 zam alacak.,Bu durumda memurlar Temmuz'da y\u00fczde 3.5 zam y\u00fczde 1.5 enflasyon fark\u0131 alacak., Buna ek olarak y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde T\u00fcketici Fiyatlar\u0131 Endeksi y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa, enflasyon fark\u0131 da maa\u015flara eklenecek., \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 5.5 \u00e7\u0131karsa, memurlar\u0131n enflasyon fark\u0131 y\u00fczde 1.5'e y\u00fckselecek.,Temmuz zamm\u0131 y\u00fczde 6.77 \u00e7\u0131karsa, e\u015f yard\u0131m\u0131 231,64 liradan 247,32 liraya y\u00fckselecek. , \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 7.27 \u00e7\u0131karsa, memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin zam oran\u0131 y\u00fczde 3.5- 3.27 olacak. Memur emeklilerinin her ay ald\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 4'l\u00fck ek \u00f6demesi de maa\u015f\u0131yla birlikte y\u00fckselecek.,\u00c7ocuk yard\u0131m\u0131 tutar\u0131 ise 0-6 ya\u015f i\u00e7in 54,28 liradan 57,95 liraya, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc i\u00e7in 27,14 liradan 28,98 liraya ula\u015facak. 0-6 ya\u015f aras\u0131 2 \u00e7ocu\u011fu olan memura ayl\u0131k 340,20 lira \u00f6denirken; bu tutar 363,22 liraya \u00e7\u0131kacak.,