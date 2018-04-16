Taşerona bayram müjdesi geliyor

Ta\u015ferona bayram m\u00fcjdesi geliyor,.,Kamuya ge\u00e7i\u015fi sa\u011flanan ta\u015feron \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n hafta ve genel tatillerdeki \u00e7al\u0131\u015fma ve \u00fccretleri de yay\u0131nlanan toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi h\u00fck\u00fcmlerine g\u00f6re bayramda yevmiye gelecek.\r\n,Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil g\u00fcnlerinde yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalar, \u00f6nceden i\u015f\u00e7iye duyurulacakt\u0131r.\r\n,Ulusal bayram, genel tatil g\u00fcnlerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan i\u015f\u00e7ilere \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 her bir g\u00fcn i\u00e7in toplam 3 (\u00fc\u00e7) yevmiye \u00f6denecektir.\r\n,Hafta tatilinde \u00e7al\u0131\u015fan personele 2 yevmiye \u00f6denecek.\r\n,Normal \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131lan yerlerde hafta tatili pazar g\u00fcn\u00fcd\u00fcr.\r\n,Vardiyal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131lan yerlerde hafta tatili \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 6. g\u00fcn\u00fc takip eden 7. g\u00fcnd\u00fcr.\r\n,Hafta tatillerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan i\u015f\u00e7ilere takip eden hafta i\u00e7inde bir g\u00fcn izin verilir.\r\n\u00c7al\u0131\u015f\u0131lanlara bu hafta tatili g\u00fcnleri i\u00e7in toplam 2 yevmiye \u00f6denecek.\r\nHafta tatili ve ulusal bayramlarda \u00e7al\u0131\u015fmada \u00f6demeler i\u00e7in ise haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresi \u015fart\u0131 aranm\u0131yor.\r\n