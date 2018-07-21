Tatil beldesinde korkutan görüntü

Bart\u0131n'da tatil beldesinde sahile varil vurdu,AFAD'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede kimyasal ize rastlanmad\u0131.\r\n,\u0130nkum sahilinde kumsalda varil g\u00f6ren cankurtaranlar\u0131n bilgi vermesi \u00fczerine jandarma, itfaiye ve Bart\u0131n \u0130l Afet ve Acil Durum M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (AFAD) ekipleri geldi.\r\n\r\n,\u0130\u00e7inde ne oldu\u011fu tespit edilemeyen varil, \u00f6zel k\u0131yafetli AFAD ve itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan k\u0131y\u0131ya al\u0131nd\u0131. ,Kumsal jandarma ekipleri taraf\u0131ndan g\u00fcvenlik \u015feridi ile \u00e7evrilirken, varile kimse yakla\u015ft\u0131r\u0131lmad\u0131. AFAD ekipleri varilde inceleme yapt\u0131.\r\n\r\n,Bart\u0131n \u0130l Afet ve Acil Durum M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nurhan Do\u011fru\u00f6z, \u201cAk\u015fam saatlerinde inkum sahilinde bir varil bulundu\u011fu ihbar\u0131n\u0131 ald\u0131ktan sonra ekipler k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine ula\u015ft\u0131., Hemen olay yerinde geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerinin al\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131k. Ve \u00f6zel k\u0131yafet giyen arkada\u015flar\u0131m\u0131z varilde inceleme yapt\u0131. \u0130lk belirlemelerimize g\u00f6re, kimyasal herhangi bir buluntuya ya da s\u0131z\u0131nt\u0131ya rastlanmad\u0131. Varilin ak\u0131beti detayl\u0131 incelememizin ard\u0131ndan belli olacak\u201d diye konu\u015ftu.