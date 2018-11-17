Tatil cenneti beyaza büründü!

Antalya'n\u0131n Ka\u015f il\u00e7esi Sinek\u00e7i Mahallesi'nde mevsimin ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Ka\u015f'\u0131n y\u00fcksek kesimlerine sabah 10:00 s\u0131ralar\u0131nda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. \u0130l\u00e7eye 31 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Sinek\u00e7i Mahallesi'ne mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131. Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 2-3 santimetreye kadar ula\u015ft\u0131. ,B\u00f6lgede devam eden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle buzlanma olu\u015ftu\u011fu, bu nedenle yerle\u015fim yerine ula\u015f\u0131mda s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. ,Sinek\u00e7i Mahallesi'nde ya\u015fayan \u00e7oban Yusuf Ta\u015fk\u0131ran, mevsimin ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sebebiyle video \u00e7ekip anons yapt\u0131. \u015ea\u015fk\u0131n ve mutlu oldu\u011funu s\u00f6yleyen Ta\u015fk\u0131ran, \u201cKa\u015f'\u0131n G\u00f6mbe Sinek\u00e7i Yaylas\u0131'na ilk kar muhte\u015fem ya\u011fd\u0131. 2-3 santim ya\u011fd\u0131. Manzara gayet g\u00fczel. Yeni do\u011fan koyunlar\u0131m\u0131z biraz \u00fc\u015f\u00fcd\u00fc ama yapacak bir \u015fey yok.\u201d diye konu\u015ftu. ,Meteoroloji 4. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Antalya B\u00f6lgesel Tahmin ve Uyar\u0131 Merkezi, b\u00f6lgenin bug\u00fcnden itibaren Orta Akdeniz \u00fczerinden gelecek yeni bir ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 havan\u0131n etkisi alt\u0131na girece\u011finin tahmin edildi\u011fini bildirdi.