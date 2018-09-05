Tatil merkezinde pes dedirten görüntü!

Marmaris \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Atat\u00fcrk Caddesi Ketenci Kav\u015fa\u011f\u0131\u2019nda durdurduklar\u0131 \u015fehir i\u00e7i yolcu minib\u00fcslerini denetledi. ,Polis, 30 dakika i\u00e7inde durdurdu\u011fu 13 dolmu\u015f \u015fof\u00f6r\u00fcne fazla yolcu ta\u015f\u0131maktan ve durak harici yolcu almaktan ceza kesti. ,Denetimler kapsam\u0131nda polis, Tezcan \u015eim\u015fek (39) y\u00f6netimindeki 48 TM 4072 plakal\u0131 yolcu minib\u00fcs\u00fcnde yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede, en fazla 16 yolcu ta\u015f\u0131mas\u0131 gereken minib\u00fcste 29 ki\u015fi oldu\u011funu tespit etti.\r\n\r\n,Hemen ard\u0131ndan durdurulan Mehmet Ali \u00d6zdemir\u2019in (58) kulland\u0131\u011f\u0131 48 TM 4059 minib\u00fcste ise 26 ki\u015fi oldu\u011fu tespit edildi. \u015eof\u00f6rlere fazla yolcu ta\u015f\u0131maktan 108\u2019er ve durak harici yolcu almaktan da 85\u2019er lira para cezas\u0131 kesildi. \u00d6te yandan, dolmu\u015flardaki yolcular\u0131n \u00e7o\u011funlu\u011funun yabanc\u0131 turistler oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,Denetimler i\u00e7in durdurulan minib\u00fcs \u015fof\u00f6rleri, di\u011fer minib\u00fcs \u015fof\u00f6rlerini de ara\u00e7 i\u00e7i telsizlerinden \u2018Federaller denetimde\u2019 diyerek uyard\u0131. Bunun \u00fczerine polis ekipleri denetimlerini ba\u015fka bir noktada s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.,Marmaris \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 Trafik Tescil B\u00fcro Amirli\u011fi yetkilileri, "Turizm sezonu boyunca \u015fehir i\u00e7inde yolcu ta\u015f\u0131yan dolmu\u015flara y\u00f6nelik denetimlerimiz oldu. Saat g\u00f6zetmeksizin dolmu\u015flara y\u00f6nelik \u015fok denetimlerimiz devam edecektir. Ayr\u0131ca sivil ekiplerimiz ve MOBESE kameralar ile tespit ettiklerimizi foto\u011fraflayarak plakalar\u0131na cezalar\u0131 kesiyoruz. Trafik ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131, yolcu g\u00fcvenli\u011fi ve huzuru i\u00e7in denetimlerimiz artarak devam edecektir" dedi.\r\n\r\n