Tatil tercihi değişmedi! Putin yine vahşi doğada

Tatil tercihi yine de\u011fi\u015fmedi! ,Putin tatilini yine vah\u015fi do\u011fada yapmaya karar verdi.,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, hafta sonunu Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu ve Rusya Federal G\u00fcvenlik Servisi Ba\u015fkan\u0131 Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,Rus lider ge\u00e7en y\u0131l A\u011fustos ay\u0131nda da b\u00f6lgeye gitmi\u015f, bal\u0131k tutmu\u015f ve avlanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Putin'in tatil foto\u011fraflar\u0131 Kremlin taraf\u0131ndan servis edildi.\r\n\r\n\r\n,Kremlin S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dmitriy Peskov ise gazetecilere a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,A\u00e7\u0131klamada "Putin da\u011flarda dola\u015ft\u0131, b\u00f6lgenin g\u00fczelliklerinin keyfini \u00e7\u0131kard\u0131" dedi.\r\n,.,..