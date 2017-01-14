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Euro 2016
Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı
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Çay ocağının sahibi 36 yaşındaki Baxevan Heme Said, İbrahim Tatlıses sevgisini ve bu sıra dışı mekanın hikayesini anlattı.
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