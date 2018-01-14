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On Numara Çekiliş Sonuçları Öğren | 15 Ocak 2017 On Numara Çekildi Mi?
DÜNYA
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NATO'dan 'nükleer silah' açıklaması
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Avrupa'da CSKA liderliğini sürdürdü
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Haftanın MVP'si Anadolu Efesli Dragic
SPOR
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Lakers'tan peş peşe 4. galibiyet
SPOR
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Grand slam sezonu Avustralya'da açılıyor
GÜNDEM
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin YPG kararını kınadı
SPOR
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Aubameyang'sız Dortmund, sahasında Wolfsburg'a puanları paylaştı (Dortmund - Wolsfburg maçı kaç kaç)
EKONOMİ
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Memurların alacağı ek ödeme katsayıları arttı
GÜNDEM
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Şehidin temelini attığı mescidin açılışını annesi yaptı
TEKNOLOJİ
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Geleceğin robot tasarımcıları yarıştı
EKONOMİ
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Empire State Binası'na THY sponsorluğunda tırmanılacak
EĞİTİM
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YEE'den Türkçe öğrenen Sudanlılara sertifika
YAŞAM
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Tatvan yeniden beyaza büründü
YAŞAM
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Adana'da 5 kişi engelli genci darbetti
GÜNDEM
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Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demişti, Türkiye harekete geçti
YAŞAM
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Kocaeli'de ilginç görüntü! Otomobil tekeri...
SPOR
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Muratbey Uşak Trabzon’u devirdi
GÜNDEM
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Yüksek gerilim hattına takılan vinç direği devirdi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Tatvan yeniden beyaza büründü
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Uzun bir süredir güneşli havanın hakim olduğu Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeniden kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu gün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle kent yeniden beyaza büründü.
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