TBMM'ye geldiği araç satışa çıktı

AK Parti Sakarya Milletvekili, milli motosiklet\u00e7i Kenan Sofuo\u011flu'nun, Lamborghini Aventador model otomobili 385 bin euroya internette sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Sat\u0131\u015f\u0131n, 'Yabanc\u0131dan yabanc\u0131ya' yap\u0131laca\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,'Motorumun sesinden TBMM'ye geldi\u011fimi anlayacaklar' diyen Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuo\u011flu, Lamborghini Aventador otomobili ile TBMM'ye gitmi\u015fti. ,Sofuo\u011flu'nun arac\u0131n\u0131n 'misafir ara\u00e7' 'MA' plakal\u0131 olmas\u0131 dikkat \u00e7ekmi\u015fti. ,\r\nKenan Sofuo\u011flu'nun, Lamborghini Aventador model otomobili, D\u00fczce'de motosiklet sat\u0131\u015f\u0131 yapan arkada\u015f\u0131na ait bir firma taraf\u0131ndan 385 bin euroya (yakla\u015f\u0131k 2 milyon 850 bin lira) sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Sat\u0131\u015f ilan\u0131, bir internet sitesinde yay\u0131nland\u0131. \u0130landa otomobilin plakas\u0131 kapat\u0131l\u0131rken, 'Yabanc\u0131dan yabanc\u0131ya' sat\u0131\u015f\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 bildirildi. 2018 model otomobilin 3 bin 850 kilometrede ve i\u00e7inin \u00f6zel deri kaplama oldu\u011fu, ekstra m\u00fczik sisteminin bulundu\u011fu bildirildi. Otomobilin Sakarya'da bulundu\u011fu kaydedildi.,Sofuo\u011flu, l\u00fcks otomobilin e\u015fi Julia Looman Sofuo\u011flu \u00fczerine kay\u0131tl\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n