TC Kimlik Numarası'nın sırrı

T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras\u0131, N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn uzun y\u0131llar s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucu hayata ge\u00e7irdi\u011fi Mernis uygulamas\u0131 ile her vatanda\u015fa bir vatanda\u015fl\u0131k numaras\u0131 verilmi\u015ftir...\r\n\r\n,TC Kimlik Numaras\u0131n\u0131, N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye Cumhuriyeti vatanda\u015flar\u0131na verilmi\u015f 11 rakamdan olu\u015fan ki\u015fiye \u00f6zg\u00fc bir say\u0131d\u0131r...\r\n\r\n,Ayr\u0131ca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakam\u0131n toplam\u0131n\u0131n 7 kat\u0131 ile 2, 4, 6 ve 8. rakam\u0131n toplam\u0131n\u0131n 9 kat\u0131n\u0131n toplam\u0131n\u0131n birler basama\u011f\u0131 10. rakam\u0131; ,\u0130\u015fte yeni kimlik kart\u0131 \u00f6zellikleri...\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildi\u011finde tespit edilmesine imkan veren g\u00f6rsel ve mant\u0131ksal g\u00fcvenlik \u00f6zelliklerine sahiptir.\r\n\r\n,T.C Kimlik Kart\u0131, en az 10 y\u0131l dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011fa sahip malzemeden \u00fcretilmi\u015f olan kart g\u00f6vdesine sahiptir.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, vatanda\u015f\u0131n rahatl\u0131kla ta\u015f\u0131mas\u0131na ve kullanmas\u0131na olanak verecek \u015fekilde, kimlik kartlar\u0131 i\u00e7in belirlenen uluslaras\u0131 standartlara uygun olacak \u015fekilde, standart bir ak\u0131ll\u0131 kart boyutlar\u0131ndad\u0131r.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, vatanda\u015fa ait n\u00fcfus ve foto\u011fraf bilgilerinin kart\u0131n \u00fczerindeki yonga \u00fczerine g\u00fcvenli bir \u015fekilde kaydedilmesine imkan verir ve bu bilgilerin yetkisiz ki\u015filer taraf\u0131ndan eri\u015filmesini ve de\u011fi\u015ftirilmesini olanaks\u0131z hale getirir.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, vatanda\u015fa ait n\u00fcfus ve foto\u011fraf bilgilerinin \u00f6ny\u00fcz\u00fcnde ve arkay\u00fcz\u00fcnde bulundurmas\u0131 ile kolay, h\u0131zl\u0131 ve g\u00fcvenli g\u00f6rsel kullan\u0131m sa\u011flamaktad\u0131r.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131nda uzaktan (elektronik) sa\u011flanan hizmetlerin kullan\u0131m\u0131 s\u0131ras\u0131nda, vatanda\u015flar i\u00e7in ki\u015fisel kimlik do\u011frulama amac\u0131yla kullan\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, standart bir ak\u0131ll\u0131 kart\u0131n sundu\u011fu b\u00fct\u00fcn g\u00fcvenlik \u00f6zelliklerini desteklemektedir. \r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, sahibinin do\u011frulanmas\u0131n\u0131 Parmak vekt\u00f6r\u00fc veya PIN yard\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirir.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131 \u00f6ny\u00fcz\u00fcnde ve arkay\u00fcz\u00fcnde yer alan b\u00f6lgeler ve b\u00f6lgeler i\u00e7erisindeki bilgiler, Avrupa Birli\u011fi taraf\u0131ndan belirlenen DS\/CEN\/TS 15480-1 standard\u0131na uygun olarak geli\u015ftirilmi\u015ftir.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, fiziksel \u00f6zellikleri olarak ISO\/IEC 7810 ve ISO\/IEC 7816'y\u0131 desteklemektedir.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, dayan\u0131kl\u0131l\u0131k ve di\u011fer test y\u00f6ntemleri ve kriterleri olarak DS\/CEN\/TS 15480-1'i ve ISO\/IEC 10373-1'i desteklemektedir.\r\n\r\n,T.C. Kimlik Kart\u0131, ilk olarak sa\u011fl\u0131k ve sosyal g\u00fcvenlik kurumu uygulamalar\u0131nda kullan\u0131lmaktad\u0131r.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n, provizyon i\u015flemleri s\u0131ras\u0131nda n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131 yerine T.C. Kimlik Kartlar\u0131n\u0131 kullanmas\u0131 suretiyle, muayene kay\u0131tlar\u0131 a\u00e7\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\n,Muayene sonucunda elektronik olarak girilen re\u00e7etelerin, yine T.C. Kimlik Kart\u0131 kullan\u0131larak eczanelerden temin edilmesi sa\u011flanacakt\u0131r.\r\n\r\n,Kart i\u00e7erisinde yer alacak elektronik veriler PIN ve PUK korumal\u0131 olarak saklanacakt\u0131r.,1, 3, 5, 7 ve 9. rakam\u0131n toplam\u0131n\u0131n 8 kat\u0131n\u0131n birler basama\u011f\u0131 11. rakam\u0131 vermektedir.\r\n\r\n,