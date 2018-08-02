TC Kimlik numarasının sırrı

T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras\u0131, N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn uzun y\u0131llar s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu hayata ge\u00e7irdi\u011fi Mernis uygulamas\u0131 ile her vatanda\u015fa bir vatanda\u015fl\u0131k numaras\u0131 verildi. ,Kimsenin bilmedi\u011fi bu rakamlar\u0131 asl\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir gizem bar\u0131nd\u0131r\u0131yor.,N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan her T\u00fcrkiye vatanda\u015f\u0131na verilen, TC Kimlik Numaras\u0131 diye adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu numaralar asl\u0131nda alt\u0131n b\u00fcy\u00fck bir gizem bar\u0131nd\u0131r\u0131yor.\r\n,TC Kimlik Numaras\u0131n\u0131, N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye Cumhuriyeti vatanda\u015flar\u0131na verilmi\u015f 11 rakamdan olu\u015fan ki\u015fiye \u00f6zg\u00fc bir say\u0131d\u0131r.\r\n,\u00dczerinde basit bir pariteyle hata bulma \u00f6zelli\u011fi bulunmaktad\u0131r; ilk 10 rakam\u0131n toplam\u0131n\u0131n birler basama\u011f\u0131, 11. rakam\u0131 vermekte.\r\n,.,Ayr\u0131ca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakam\u0131n toplam\u0131n\u0131n 7 kat\u0131 ile 2, 4, 6 ve 8. rakam\u0131n toplam\u0131n\u0131n 9 kat\u0131n\u0131n toplam\u0131n\u0131n birler basama\u011f\u0131 10. rakam\u0131; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakam\u0131n toplam\u0131n\u0131n 8 kat\u0131n\u0131n birler basama\u011f\u0131 11. rakam\u0131 vermektedir.\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras\u0131'n\u0131n s\u0131rr\u0131 nedir?,\u0130\u015fte detaylar...