TDK'ya göre karıncayiyenin diğer adı nedir? | Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı

TDK'ya g\u00f6re kar\u0131ncayiyenin di\u011fer ad\u0131 nedir? | Kim Milyoner Olmak \u0130ster sorusunun cevab\u0131\r\n,TDK'ya g\u00f6re kar\u0131nca yiyenin di\u011fer ad\u0131 nedir? Ekranlar\u0131n en \u00e7ok izlenen yar\u0131\u015fma program\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de 60 bin liral\u0131k soru..,TDK'ya g\u00f6re kar\u0131nca yiyenin di\u011fer ad\u0131 nedir?\u00f6nce sorunun cevab\u0131n\u0131 herkes arat\u0131yor. TDK'ya g\u00f6re kar\u0131nca yiyenin di\u011fer ad\u0131 nedir? sorusunun cevab\u0131 merak ediliyor. \u0130\u015fte cevab\u0131...\r\n,TDK'ya g\u00f6re kar\u0131nca yiyenin di\u011fer ad\u0131 nedir? sorusunun cevab\u0131 haberimizde.T\u00fcm Milyoner severler nefeslerini tuttu. D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok seyredilen ve kazand\u0131ran yar\u0131\u015fma program\u0131 atv ekranlar\u0131nda devam ediyor! Ekran ba\u015f\u0131ndaki izleyiciler sorular\u0131n do\u011fru cevaplar\u0131n\u0131n ne oldu\u011funu merak i\u00e7inde ara\u015ft\u0131r\u0131yor. Ekranlar\u0131n en \u00e7ok izlenen yar\u0131\u015fma program\u0131 TDK'ya g\u00f6re kar\u0131nca yiyenin di\u011fer ad\u0131 nedir? sorunun cevab\u0131n\u0131 haberimizden bulabilirsiniz... \r\n,TDK'ya g\u00f6re kar\u0131nca yiyenin di\u011fer ad\u0131 nedir? sorusu. \u0130\u015fte cevab\u0131...\r\n,TDK'ya g\u00f6re kar\u0131nca yiyenin di\u011fer ad\u0131 nedir?\r\n\r\n,A- kar\u0131ncabal\u0131\u011f\u0131\r\nB- kar\u0131ncaku\u015fu\r\nC- kar\u0131ncab\u00f6ce\u011fi\r\nD- kar\u0131ncafaresi,Sorusunun cevab\u0131: Kar\u0131ncaku\u015fu,