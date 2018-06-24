Tek çare Aboubakar!

Vagner Love ve Negredo\u2019yu satarak kazanaca\u011f\u0131 paray\u0131 yeni golc\u00fc i\u00e7in kaynak olarak kullanmak isteyen Be\u015fikta\u015f, Teknik Direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019in de istedi\u011fi Kamerunlu forvet ile temasa ge\u00e7ti. Siyah-beyazl\u0131 idareciler, \r\n\r\n,Aboubakar\u2019\u0131 tekrar kiralamak i\u00e7in t\u00fcm imkanlar\u0131n\u0131 seferber edecek.,Vagner Love ve Negredo\u2019dan istedi\u011fi performans\u0131 alamamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yeni biri golc\u00fc aray\u0131\u015f\u0131na giren Be\u015fikta\u015f Y\u00f6netimi, siyah-beyazl\u0131 formay\u0131 daha \u00f6nce kiral\u0131k olarak giyen Vincent Aboubakar\u2019\u0131 listenin ba\u015f\u0131na ekledi.\r\n\r\n,Siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netim Demba Ba\u2019n\u0131n \u00c7in\u2019e gitmesi ve Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131n bonservisinde ya\u015fanan s\u0131k\u0131nt\u0131lar nedeniyle, farkl\u0131 bir yol izleyerek rotay\u0131 Kamerunlu golc\u00fcye \u00e7evirdi.\r\n\r\n,Teknik Direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019in de onay verdi\u011fi Aboubakar i\u00e7in giri\u015fimlerde bulunan y\u00f6netim, menajerler taraf\u0131ndan \u00f6nerilen Hatem Ben Arfa\u2019y\u0131 da tecr\u00fcbeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131ya soracak ve transferi i\u00e7in onay isteyecek. Hafta i\u00e7inde \u015eenol G\u00fcne\u015f ile bulu\u015facak olan Ba\u015fkan Fikret Orman, yeni isimler ad\u0131na ne yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini konu\u015facak.\r\n\r\n,Yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6r meselesine de nokta koyacak olan G\u00fcne\u015f ve Orman\u2019\u0131n, \u0130lhan Mans\u0131z ismi \u00fczerinde anla\u015fmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,2016-17 sezonunda Be\u015fikta\u015f\u2019ta kiral\u0131k olarak forma giyen Vincent Aboubakar ortaya koydu\u011fu performansla siyah-beyazl\u0131lar\u0131n \u015fampiyonlu\u011funda b\u00fcy\u00fck pay sahibi olmu\u015ftu. Kamerunlu forvet, lig, kupa ve Avrupa\u2019da 19 kez a\u011flar\u0131 havaland\u0131r\u0131rken, 4 de asist yapt\u0131. (Kaynak: Milliyet)