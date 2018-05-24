Tek kelimeyle korkunç! 'Bakkala gitti, 5 dakika sonra eli ayağı ters geldi'

Tek kelimeyle korkun\u00e7! 'Bakkala gitti, 5 dakika sonra eli aya\u011f\u0131 ters geldi',Olay d\u00fcn sabah saatlerinde, Edirne\u2019nin Ke\u015fan il\u00e7esi Yenimescit Mahallesi Gedik Sokak\u2019ta meydana geldi. 8 ya\u015f\u0131ndaki C.C.K mahallede bulunan metruk bir evde uyu\u015fturucu madde bonzai i\u00e7ti\u011fi gerek\u00e7esiyle \u00f6nce Ke\u015fan Devlet Hastanesine ard\u0131ndan Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine sevk edildi. Her ihtimalle kar\u015f\u0131 m\u00fc\u015fahede alt\u0131na al\u0131nan \u00e7ocu\u011fun yar\u0131n taburcu olmas\u0131 bekleniyor. \u00c7ocu\u011fun annesi Kezban K. \u00e7ocu\u011fa uyu\u015fturucu maddenin mahallede bir \u00e7ocuk taraf\u0131ndan verildi\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc. ,Edirne\u2019nin Ke\u015fan il\u00e7esinde, sentetik uyu\u015fturucu bonzai kulland\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla hastaneye kald\u0131r\u0131lan 8 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun annesi ve doktoru konu\u015ftu. Ac\u0131l\u0131 anne, "'Bakkala gidece\u011fim' dedi. 5 dakika sonra eli aya\u011f\u0131 ters geldi" dedi.\r\n,"BE\u015e DAK\u0130KA SONRA EL\u0130 AYA\u011eI TERS GELD\u0130"\r\n\r\nOlay an\u0131n\u0131 anlatan anne Kezban K, "Benim \u00e7ocu\u011fum zaten kalp hastas\u0131, zihinsel \u00f6z\u00fcrl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc var. Olay\u0131n oldu\u011fu zaman evdeydi \u2018Bakkala gidece\u011fim\u2019 dedi. Ben de evde bebe\u011fimi emziriyordum. O gitti bakkala be\u015f dakika sonra eli aya\u011f\u0131 ters geldi. Bir \u00e7ocuk onu alm\u0131\u015f yan\u0131na. O\u011fluma bonzai i\u00e7irmi\u015f, bir de bana eve getirdi onu. Bana dedi ki \u2018Abla \u00e7ocu\u011fun bonzai i\u00e7ti.\u2019 Dedim \u2018Sen \u00e7ocu\u011fa nas\u0131l bonzai verirsin\u2019 Zaten ona vurdum. Sonra ambulans \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131k, ambulans geldi" dedi. ,"B\u0130R L\u0130RAYA SATIYORLAR SOKAKLARDA BONZA\u0130Y\u0130"\r\n\r\nAc\u0131l\u0131 anne olayla ilgili sitemini getirirken, "Yaz\u0131k g\u00fcnah de\u011fil mi? Ka\u00e7 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc Ke\u015fan'da bonzaiden? \u0130nsan hayat\u0131 bu kadar ucuz mu? Bir liraya sat\u0131yorlar sokaklarda bonzaiyi. Zaten e\u015fim cezaevinde. Edirne Kapal\u0131 Cezaevinde yat\u0131yor. 4 tane \u00e7ocu\u011fum var, \u00fc\u00e7 okula gidiyor bir tek d\u00fcn yollamad\u0131m \u00e7ocu\u011fu okula. O da bu olay geldi ba\u015f\u0131m\u0131za. En b\u00fcy\u00fck \u00e7ocu\u011fum spastik \u00f6z\u00fcrl\u00fc bu desen zihinsel kalp ameliyat\u0131 oldu" ifadelerini kaydetti. \r\n\r\n"TAK\u0130PL\u0130 VE RAPORLU B\u0130R HASTA"\r\n\r\nNam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi \u00c7ocuk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve Hastal\u0131klar\u0131 Ana Bilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Nedim Samanc\u0131, konuyla ilgili bilgi vererek, "D\u00fcn Ke\u015fan'da 8 ya\u015f\u0131nda Haziran 2010 do\u011fumlu bir hasta i\u00e7in arand\u0131k. Hastan\u0131n sentetik uyu\u015fturucu olarak s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131lan bonzai benzeri bir madde verildi\u011fi, Ke\u015fan Devlet Hastanesinin acil biriminde ilk m\u00fcdahalesini yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, hastan\u0131n \u015fuur kayb\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 fakat yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesi olan birimde bir s\u00fcre takip edilmesi gerekti\u011fi belirtildi. Yeniden hastan\u0131n sevkini istedik. Hasta bize d\u00fcn \u00f6\u011flen saatlerinde ambulansla getirildi. Hastay\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde hasta orta d\u00fczeyde zeka \u00f6z\u00fcrl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc olan, takipli ve raporlu bir hasta. Madde temas\u0131 ile ili\u015fki olarak hastan\u0131n bize geldi\u011finde \u015fuuru a\u00e7\u0131kt\u0131. Genel durumu k\u00f6t\u00fc de\u011fildi. Biz tabi tedbiren yine de yo\u011fun bak\u0131ma yat\u0131rd\u0131k. Hastan\u0131n analizlerini ald\u0131k" dedi. ,\u00c7ocu\u011fun \u015fuanda herhangi bir sorununun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, izlenme s\u00fcresinde oldu\u011funu belirten Samanc\u0131, "Ailenin verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, oturdu\u011fu yerin hemen kar\u015f\u0131 taraf\u0131ndaki metruk bir yerde uyu\u015fturucu bonzai diye isimlendirilen bir maddenin \u00e7ocu\u011fa verilmi\u015f oldu\u011fu \u015f\u00fcphesiyle geldiklerini s\u00f6ylediler. Hastan\u0131n yakla\u015f\u0131k 24 saat yak\u0131n bir izleme s\u00fcresinde patolojik herhangi bir unsura rastlamad\u0131k. \u0130lk geldi\u011fi s\u0131rada kalbinde bir sorun tespit ettik. Daha sonra \u00e7ocu\u011fun cerrahi m\u00fcdahale ile d\u00fczeltilmi\u015f bir kalp sorunu oldu\u011fu, bu kalp sorununun do\u011fumsal bir hastal\u0131k oldu\u011fu ve d\u00fczeltilmi\u015f oldu\u011fu ve patolojik bulgusunun da buna ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Hastanemizde ba\u015fhekimlik ile temasa ge\u00e7erek ba\u015fka bir uyu\u015fturucu madde olmas\u0131n diye hastan\u0131n \u015fu anda genel durumu iyi. Uyu\u015fturucu madde ile ilgili bekledi\u011fimiz herhangi bir klinik yan etkisi yok, takip ediyoruz. Sonu\u00e7lar \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra tekrar de\u011fer