Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!

Olay, Adana \u00c7ukurova il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi., \u0130ddiaya g\u00f6re, Kore Gazisi olan ve 1983 y\u0131l\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden Ahmet Karamanl\u0131'n\u0131n tek ba\u015f\u0131na ya\u015fayan e\u015fi Fazilet Karamanl\u0131'n\u0131n (88) 24 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fc zili \u00e7ald\u0131. Ya\u015fl\u0131 kad\u0131n, g\u00fc\u00e7l\u00fckle aya\u011fa kalk\u0131p kap\u0131ya geldi. Zili \u00e7alan ki\u015fiye kim oldu\u011funu sorunca zanl\u0131 anket\u00f6r oldu\u011funu s\u00f6yledi. Bunun \u00fczerine ya\u015fl\u0131 kad\u0131n kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131. ,Kad\u0131n, kap\u0131 a\u00e7ar a\u00e7maz zanl\u0131, kad\u0131n\u0131n a\u011fz\u0131n\u0131 elindeki bez ile kapat\u0131p alt\u0131nlar\u0131n\u0131 almak istedi. Ancak ya\u015fl\u0131 kad\u0131n direnince darp edip etkisiz hale getiren zanl\u0131, kolundaki bilezik ve boynundaki kolyesini alarak ka\u00e7t\u0131. Ya\u015fl\u0131 kad\u0131n, zanl\u0131n\u0131n ka\u00e7mas\u0131 \u00fczerine ba\u011f\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. Ancak bir s\u00fcre kimse sesini duymad\u0131. Daha sonra evinden \u00e7\u0131kan bir ki\u015fi ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcp hemen polisi arad\u0131.\r\n,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Gasp B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri hemen olay yerine gitti. Polis 88 ya\u015f\u0131nda y\u00fcr\u00fcmekte bile g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken kad\u0131n\u0131n gasp edildi\u011fini g\u00f6r\u00fcnce olay\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. Bu s\u0131rada Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Selami Y\u0131ld\u0131z'a da ya\u015fl\u0131 bir kad\u0131n\u0131n gasp edildi\u011fi bilgisi verildi. ,Bu bilgi \u00fczerine Y\u0131ld\u0131z, \u00f6zel ekip kurulmas\u0131 7 g\u00fcn 24 saat \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 ve zanl\u0131n\u0131n mutlaka bulunmas\u0131 i\u00e7in talimat verdi. Bu talimat \u00fczerine polis deneyimle gasp dedektiflerinden \u00f6zel ekip kurarak ara\u015ft\u0131rmay\u0131 derinle\u015ftirdi.\r\n\r\n,Polis, \u00f6nce gasb\u0131n meydana geldi\u011fi apartman\u0131n g\u00fcvenlik kamera kay\u0131tlar\u0131ndan ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada olay g\u00fcn\u00fc apartmana gelen bir ki\u015finin \u00e7\u0131karken elindeki bez ile kap\u0131 tuta\u00e7lar\u0131n\u0131 sildi\u011fi tespit edildi. Polis bu \u015fahs\u0131n apartmana daha \u00f6ncede gelebilece\u011fini tahmin ederek geriye d\u00f6n\u00fck g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler izlendi.\r\n,Yap\u0131lan izlemede zanl\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k bir ay \u00f6nce belediyeden geldi\u011fini s\u00f6yleyerek apartmanda kap\u0131 kap\u0131 dola\u015f\u0131p anket yaparak kimin tek ba\u015f\u0131na kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kimi gasp edebilece\u011fini tespit etti\u011fi belirlendi.\r\n\r\n,Polis g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ya\u015fl\u0131 kad\u0131na da izletince kad\u0131n kendisini gasp eden zanl\u0131n\u0131n ayn\u0131 ki\u015fi oldu\u011funu belirledi. Bu tespitler \u00fczerine polis g\u00fcvenlik kamera kay\u0131tlar\u0131n\u0131 incelemeye ald\u0131. \u00c7evredeki g\u00fcvenlik kameralar\u0131 incelendi\u011finde zanl\u0131n\u0131n olay yerine bir otomobil ile geldi\u011fi ancak gasp yapt\u0131ktan sonra \u00f6nce yaya olarak gitti\u011fi daha sonrada taksi ile \u00e7ar\u015f\u0131 istikametine ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi.,Polis \u00e7ar\u015f\u0131ya do\u011fru zanl\u0131n\u0131n bindi\u011fi taksiyi g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131 inceleyerek takip etti. Yakla\u015f\u0131k 130 kamera incelenerek yap\u0131lan takipte zanl\u0131n\u0131n Obalar Caddesinde bir ma\u011fazaya girip burada k\u0131yafetini de\u011fi\u015ftirip tekrar taksi ile olay yerine geldi\u011fini buradan da otomobiline binerek olay yerinden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 saptad\u0131.\r\n,Zanl\u0131n\u0131n Huzurevleri Mahallesine yak\u0131n bir mahalleye gelerek burada bir apartmana girdi\u011fi saptand\u0131.\r\n\r\n,Polis zanl\u0131n\u0131n kendi otomobiliyle gidi\u015fi de g\u00fcvenlik kamera kay\u0131tlar\u0131 bulunarak takip edildi.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca polis zanl\u0131n\u0131n evli oldu\u011funu daha \u00f6nce ila\u00e7 m\u00fcmessili yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iki \u00e7ocuk babas\u0131 oldu\u011funu ancak son zamanlarda i\u015fsiz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. Polis zanl\u0131n\u0131n apartmanda da y\u00f6netici oldu\u011fu ka\u00e7\u0131nc\u0131 katta ikamet etti\u011fini de saptay\u0131nca operasyon i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131.\r\n\r\n,Polis zanl\u0131 Aziz Lay\u0131k'\u0131n (38) evde oldu\u011fu bir zaman\u0131 belirleyerek operasyon yapt\u0131. Polis kap\u0131y\u0131 \u00e7ald\u0131. Zanl\u0131 kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131s\u0131nda polisi g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. ,Polis zanl\u0131ya gasp yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. Ancak zanl\u0131 kendini gizledi\u011fini sanarak gasp yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n,Zanl\u0131n\u0131n i\u015fsiz kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 80 bin lira borcu oldu\u011funu, bu neden borcunu \u00f6demek i\u00e7in gasp yapmaya karar verdi\u011fini bu s\u00fcre\u00e7te de ABD filmlerini izleyerek su\u00e7 i\u015flendi\u011fi zaman nas\u0131l delilleri yok edildi\u011fini saptad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu nedenle olaydan sonra parmak izini sildi\u011fini, olay yer