Tekerleği neden toprağa gömdüğünü kimse anlamadı, sonucu ise...

Eskiden kullan\u0131lamaz haldeki tekerlekler bir k\u00f6\u015feye at\u0131l\u0131rken, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde insanlar bu tekerlekleri \u00e7e\u015fitli ama\u00e7larla kullan\u0131yorlar.,Eski tekerlekler ba\u015fta k\u00f6t\u00fc g\u00f6r\u00fcnebilirler. Hayal g\u00fcc\u00fcn\u00fczle harika bir \u015fey ortaya \u00e7\u0131karmak sizin elinizde.,\u00dcstelik fazla malzemeye de ihtiyac\u0131n\u0131z yok. Tamamen hayal g\u00fcc\u00fcn\u00fcze ve zevkinize kalm\u0131\u015f .Malzemeler: Tekerlek \u00c7e\u015fitli \u015fekil ve renkte ta\u015flar K\u00fcrek Testere Mobilya koruma \u00f6rt\u00fcs\u00fc Kum ve \u00e7ak\u0131l,1- Tekerle\u011fin \u00e7ap\u0131nda ve derinli\u011finde bir \u00e7ukur a\u00e7\u0131n.,2- Testere yard\u0131m\u0131yla tekerle\u011fin yan yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131zda yukar\u0131ya bakan k\u0131sm\u0131n\u0131 kesin.,3- \u015eimdi tekerle\u011fin \u00fcst\u00fcne mobilya koruma \u00f6rt\u00fcs\u00fcn\u00fc g\u00fczelce yerle\u015ftirin.,4- \u00dcst\u00fcne kum ve \u00e7ak\u0131llar\u0131 ekleyin.,5- S\u0131ra geldi dekorasyon k\u0131sm\u0131na! Buras\u0131 size kalm\u0131\u015f. Foto\u011fraftaki gibi etraf\u0131n\u0131 \u00e7evrelemeniz gerekiyor. \u0130sterseniz yan\u0131na \u00e7i\u00e7ek de ekleyebilirsiniz.,6- Son olarak hortumla i\u00e7ini doldurun!,