Tekirdağ'da yolcu treni devrildi: Yaralılar var

Tekirda\u011f'\u0131n \u00c7orlu il\u00e7esinde Sar\u0131lar k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda yolcu treni, vagonlar\u0131ndan bir k\u0131sm\u0131n\u0131n raydan \u00e7\u0131kmas\u0131 sonucu devrildi. ,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131n\u0131n ifadelerine g\u00f6re, \u00e7ok say\u0131da yaral\u0131 ve hayat\u0131n\u0131 kaybedenler oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\n\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Uzunk\u00f6pr\u00fc il\u00e7esinden \u0130stanbul'a hareket eden trenin, hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle baz\u0131 vagonlar\u0131n\u0131n raydan \u00e7\u0131kmas\u0131 sonucu, \u00c7orlu istikametinde Sar\u0131lar k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda devrildi.\r\n\r\n,B\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da ambulans sevk edildi. \r\n,Ara\u00e7la ula\u015f\u0131m\u0131n g\u00fc\u00e7 oldu\u011fu kaza yerine ekiplerin sevki s\u00fcr\u00fcyor.,.