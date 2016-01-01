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Ramazan
Tekne alabora oldu, ünlü şarkıcı kayboldu
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Yaramızda Kalsın parçasıyla ünlenen 21 yaşındaki ünlü şarkıcı Onurcan Özcan, İmrenli Koyu'nun açıklarında teknelerinin alabora olması sonrası kayboldu.
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