Telefondaki fotoğraf 5 cinayeti aydınlattı

Ordu ve \u00e7evresindeki il\u00e7elerde gasp edilip \u00f6ld\u00fcr\u00fclen 5 ki\u015finin katil zanl\u0131s\u0131n\u0131n, cep telefonunda M\u00fcge Anl\u0131\u2019n\u0131n program\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler bulundu\u011fu ve bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde i\u015flenen cinayetin faili oldu\u011fu tespit edildi. \u0130lgin\u00e7 olay \u015f\u00f6yle geli\u015fti: ,Ordu\u2019da pe\u015f pe\u015fe 5 cinayet i\u015fledi\u011fi, 3 cinayetin de zanl\u0131s\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen zanl\u0131y\u0131 cep telefonundaki M\u00fcge Anl\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn ele verdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz ay Ordu\u2019nun Akku\u015f il\u00e7esi \u00c7amalan Mahallesi\u2019nde bir evde 2 ki\u015fi gaspa u\u011frad\u0131. ,\u00c7ay\u0131ro\u011flu\u2019nun evinde arama yapan jandarma, \u00e7ok say\u0131da silah\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 4 adet cep telefonu buldu. Telefonlar\u0131 inceleyen ekipler, birinde M\u00fcge Anl\u0131\u2019n\u0131n program\u0131nda bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc buldu. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcde Anl\u0131, \u015eeker K\u00f6seo\u011flu adl\u0131 bir kad\u0131n\u0131n esrarengiz bir \u015fekilde \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesini ara\u015ft\u0131r\u0131yordu. Jandarma telefonda buldu\u011fu bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan zanl\u0131n\u0131n, K\u00f6seo\u011flu\u2019nun \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi olay\u0131 ile ilgisinin olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp soru\u015fturmay\u0131 bu y\u00f6nde geni\u015fletti. ,\u00d6nce \u015eeker K\u00f6seo\u011flu\u2019nun o\u011flu Recai K\u00f6seo\u011flu\u2019na ula\u015fan ekipler, zanl\u0131n\u0131n evinde bulunanlar\u0131 g\u00f6sterdi. Recai Bey, zanl\u0131n\u0131n evindeki bir buza\u011f\u0131 ve bir t\u00fcfe\u011fin annesine ait oldu\u011funu te\u015fhis etti. Bu te\u015fhisin ard\u0131ndan olaylar \u00e7orap s\u00f6k\u00fc\u011f\u00fc gibi \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc.,vde bulunan bir cep telefonuyla kurus\u0131k\u0131 tabancalardan birinin de zehirlenerek \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc y\u00f6n\u00fcnde i\u015flem yap\u0131lan, Senai T\u00fcredi (54) ve \u00dcmit T\u00fcredi (55) \u00e7iftine ait oldu\u011fu saptand\u0131.,T\u00fcredi \u00e7iftin de cinayete kurban gitmi\u015f olabilece\u011fi \u00fczerine ara\u015ft\u0131rmalar bu y\u00f6ne kayd\u0131r\u0131ld\u0131., Jandarma ekiplerinin, Akku\u015f il\u00e7esi Ortab\u00f6lme Mahallesi\u2019nde bir evde 22 Temmuz gecesi \u00e7\u0131kan yang\u0131nda Sabri G\u00fcne\u015f (68) ile o\u011flu Hasan (53) ve gelini Zahide G\u00fcne\u015f\u2019in (59) yanarak \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc olay\u0131 da ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131, Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu ile ilgili hen\u00fcz bir ba\u011flant\u0131 bulunamad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Kaynak: Gazete Vatan\r\n\r\n, Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda, \u00f6zel ekip, \u015f\u00fcpheli Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu\u2019nun evlerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kan Nuri (59) ve L\u00fctfiye Usluo\u011flu (57) \u00e7iftinin de \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131n oldu\u011funu tespit etti. ,Elleri tersten kelep\u00e7elenerek 2 bin 300 TL paras\u0131 al\u0131nan 2 ki\u015fi, kelep\u00e7elerden kurtularak yard\u0131m istedi. Jandarma soru\u015fturma ba\u015flat\u0131l\u0131rken, \u015f\u00fcphe \u00fczerine Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.