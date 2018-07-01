Televizyon dünyası şokta! Ünlü isim hayatını kaybetti

\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, \u00f6d\u00fcll\u00fc gen\u00e7 y\u00f6netmen Muhammet Benek\u2019in d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Yozgat\u2019ta ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, 28 ya\u015f\u0131ndaki y\u00f6netmen Muhammet Benek\u2019in sinema \u00e7ekimlerine giderken Yozgat\u2019ta trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi\u011fini ve Benek\u2019in olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Onur Akay\u2019\u0131n konu ile ilgili yazd\u0131\u011f\u0131 k\u00f6\u015fe yaz\u0131s\u0131;\r\n\r\n,K\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce Twitter adresinden \u201cHi\u00e7 \u00f6lmeyecek gibi ya\u015famakta bi s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z yok da \u015fu yar\u0131n \u00f6lecek gibi ya\u015famay\u0131 bi t\u00fcrl\u00fc beceremiyoruz...\u201d diye yazm\u0131\u015ft\u0131 gen\u00e7 y\u00f6netmen arkada\u015f\u0131m\u0131z.\r\n\r\n,Evet \u00f6l\u00fcm s\u0131ral\u0131 s\u0131ras\u0131z aram\u0131zda dola\u015f\u0131yor ve Maalesef \u00f6d\u00fcll\u00fc gen\u00e7 y\u00f6netmen Muhammet Benek, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Yozgat\u2019ta ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Daha ya\u015fam\u0131n\u0131n bahar\u0131nda olan Benek`in, payla\u015f\u0131mlar\u0131ndan k\u0131z\u0131na \u00e7ok d\u00fc\u015fk\u00fcn oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyorduk.\r\n\r\n,28 ya\u015f\u0131ndaki Muhammet Benek, yine o \u00e7ok sevdi\u011fi ve g\u00f6n\u00fcl verdi\u011fi sinema \u00e7ekimlerine giderken, Yozgat\u2019ta trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi ve olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Cenazesi, yar\u0131n 2 Haziran Cumartesi g\u00fcn\u00fc Ankara`n\u0131n \u00c7ankaya il\u00e7esi Oran semtindeki TRT binas\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda bulunan, Fatih Camii\u2019nde \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131 sonras\u0131 son yolculu\u011funa u\u011furlanacak ve G\u00f6lba\u015f\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda defnedilecek.\r\n\r\nMuhammet Benek en son, sadece kad\u0131nlar\u0131n g\u00fcvenliklerini sa\u011flamalar\u0131 ve h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde yard\u0131m alabilmeleri i\u00e7in \u0130\u00e7 \u0130\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl\u0131\u011f\u0131 i\u015f birli\u011finde hayata ge\u00e7irilen, Kad\u0131n Destek (KADES) Mobil Uygulamas\u0131 i\u00e7in haz\u0131rlanan kamu spotunun y\u00f6netmenli\u011fini yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nGe\u00e7en sene ise \u00c7a\u011fr\u0131 ve \u00c7\u00f6l Aslan\u0131 \u00d6mer Muhtar filmlerinin y\u00f6netmeni Mustafa Akkad\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 k\u0131sa film olarak \u00e7eken Benek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)\u2019in hayat\u0131m\u0131za \u0131\u015f\u0131k tutan s\u00f6zlerini, davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 ve tav\u0131rlar\u0131n\u0131 \u00f6zg\u00fcn senaryolar ile hik\u00e2yele\u015ftirerek, k\u0131sa filmler halinde izleyiciye aktarm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\r\nGen\u00e7 y\u00f6netmen, TRT ve Sel\u00e7uklu Belediyesi\u2019nin i\u015fbirli\u011fi ger\u00e7ekle\u015fen ve j\u00fcri ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 Osman S\u0131nav\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 \u201cBir Hadis Bir Film\u201d yar\u0131\u015fmas\u0131nda \u201cELMA\u201d filmiyle ise, J\u00fcri \u00d6zel \u00d6d\u00fcl\u00fc\u2019ne lay\u0131k g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nBu m\u00fcbarek g\u00fcnlerde kaybetti\u011fimiz gen\u00e7 y\u00f6netmen arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n mek\u00e2n\u0131 cennet olsun, ailesi ve sevenlerine sab\u0131r dilerim.