TEM'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Mecidiye Kav\u015fa\u011f\u0131 mevkii \u0130stanbul istikametinde saat 05.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. , \u0130ddiaya g\u00f6re, otoyolda ilerleyen Hamit \u00c7akmak y\u00f6netimdeki 34 GEZ 65 plakal\u0131 servis arac\u0131, emniyet \u015feridinde d\u00f6rtl\u00fcleri a\u00e7\u0131k \u015fekilde bekleyen 35 EVS 48 plakal\u0131 otomobile \u00e7arpt\u0131. ,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Zafer Akta\u015f ile otomobilde bulunan \u00d6mer ve Emrah Akta\u015f yaraland\u0131. \u0130hbar \u00fczerine kaza yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye, sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. ,Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri Zafer Akta\u015f'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirlerken, yaral\u0131lar \u00d6mer ve Emrah Akta\u015f'a ilk m\u00fcdahale kaza yerinde yap\u0131ld\u0131. ,Yaral\u0131lar ambulansla \u0130stanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kazada \u00f6len Zafer Akta\u015f'\u0131n cans\u0131z bedeni ise otopsisi yap\u0131lmak \u00fczere Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Polisin kaza yerinde yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan otoyoldaki Mobese kameralar\u0131 incelemeye al\u0131nd\u0131.,\u00d6te yandan, servis arac\u0131n\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Hamit \u00c7akmak'\u0131n ifadesinin al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in karakola g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. Kazayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.