TEM'de yürekleri ağza getiren kaza! Kimse yaklaşamadı...

D\u00fczce'de, TEM Otoyolu'nda asit y\u00fckl\u00fc kamyona arkadan \u00e7arpan TIR s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc yaraland\u0131. ,Kaza saat 18.00 s\u0131ralar\u0131nda, TEM Otoyolu D\u00fczce Do\u011fanl\u0131 mevkiinde meydana geldi., Mehmet Keskino\u011flu idaresindeki t\u0131r, kasas\u0131nda tekstil fabrikalar\u0131nda kot ta\u015flamak i\u00e7in kullan\u0131lan asit, temizlik malzemelerinde kullan\u0131lan asit ve at\u0131k s\u00fclf\u00fcrik asit ta\u015f\u0131yan Recai Topcu idaresindeki kamyona arkadan \u00e7arpt\u0131. ,T\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Mehmet Keskino\u011flu yaralan\u0131rken, kamyon kasas\u0131nda bidonlar i\u00e7erisinde bulunan asit ise yola d\u00f6k\u00fcld\u00fc. ,Kokuyu duyan vatanda\u015flar t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fc uzakla\u015ft\u0131rarak yol kenar\u0131na ald\u0131. Uyar\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye maskeleri ile gelen 112 Acil ekipleri yaral\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcye yapt\u0131klar\u0131 ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Atat\u00fcrk Devlet Hastanesi'ne kald\u0131rd\u0131.,Kamyondan d\u00f6k\u00fclen asit nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yakla\u015f\u0131k 2 saat boyunca trafi\u011fe kapal\u0131 kald\u0131. ,Yolun Karayollar\u0131 ekiplerince y\u0131kanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan trafik normale d\u00f6nd\u00fc.,Kazan\u0131n oldu\u011fu anda b\u00f6lgede bulunan CHP Bal\u0131kesir Milletvekili Ahmet Ak\u0131n, "Bal\u0131kesirspor'la ilgili bir toplant\u0131 olacakt\u0131. Ankara'ya do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Dediklerine g\u00f6re asit kamyonu ile ba\u015fka bir t\u0131r \u00e7arp\u0131\u015fm\u0131\u015f. ,Asit yerlere d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in zararl\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnerek ara\u00e7lar\u0131n ge\u00e7mesine izin vermiyorlar. Y\u0131kanacak diye bekliyoruz. Bunlar\u0131n b\u00f6yle bir kazada savrulmamas\u0131 i\u00e7in \u00f6nlem almak laz\u0131m. Buran\u0131n da foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ektim. Bakal\u0131m bu asit ta\u015f\u0131yanlar ne kadar kurallara uyuyor" dedi.