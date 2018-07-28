TEM'de zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 s\u0131ralar\u0131nda TEM otoyolu K\u00f6ro\u011flu mevkiinde meydana geldi., Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u0130stanbul istikametine seyir halinde olan 79 DP 811 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7, ya\u011fmur nedeniyle kontrolden \u00e7\u0131karak kaza yapt\u0131. ,Kaza yapan s\u00fcr\u00fcc\u00fc, olay yerine \u00e7ekici \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. Kaza yerine gelen 14 KP 111 plakal\u0131 \u00e7ekici, kaza yapan hafif ticari arac\u0131 \u00e7ekece\u011fi s\u0131rada ayn\u0131 y\u00f6nde seyir halinde olan 77 BS 254 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7, 34 JV 9630 plakal\u0131 otomobil, 06 GAN 77 plakal\u0131 otomobil ve 41 AAY 102 plakal\u0131 cip kaygan yolda duramayarak zincirleme kaza yapt\u0131.\r\n\r\n,Kazaya kar\u0131\u015fan ara\u00e7lardaki 15 ki\u015fi yaralan\u0131rken, kaza yapan hafif ticari ara\u00e7ta oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen K\u00fcbra Al\u0131\u00e7 olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k, polis ve jandarma ekibi sevk edildi., Yaral\u0131lar, olay yerinde yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan \u0130zzet Baysal Devlet Hastanesi K\u00f6ro\u011flu \u00dcnitesi ve \u0130zzet Baysal T\u0131p Fak\u00fcltesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine sevk edildi. ,Kaza nedeniyle trafik tek \u015feritten verilirken, TEM otoyolu \u0130stanbul istikametinde uzun ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftu. ,Ara\u00e7lar\u0131n yoldan kald\u0131r\u0131lmas\u0131yla trafik tekrar normale d\u00f6nd\u00fc. ,Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,.