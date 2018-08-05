TEM'deki feci görüntüyü böyle gizlediler!

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Bat\u0131 Gi\u015felerine 500 metre uzakl\u0131kta meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Koray Kuzu idaresindeki 41 ABA 805 plakal\u0131 otomobil \u0130stanbul istikametine seyir halinde oldu\u011fu s\u0131rada, ayn\u0131 y\u00f6nde ilerleyen \u0130brahim Rende y\u00f6netimindeki 31 E 0225 plakal\u0131 TIR'a \u00e7arparak takla att\u0131. \r\n\r\n,Kazada, takla atarak ters d\u00f6nen otomobildeki 2 \u00e7ocuk annesi Pervin Sa\u011flam olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,\u00c7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine itfaiye ve 112 Sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,Ters d\u00f6nen otomobilden yaral\u0131 olarak kurtulan s\u00fcr\u00fcc\u00fc Koray Kuzu, 14 ya\u015f\u0131ndaki Nilsu Sa\u011flam, 4 ya\u015f\u0131ndaki Duru Sa\u011flam ve Sevim Balc\u0131, olay yerinde yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalelerinin ard\u0131ndan \u0130zzet Baysal Devlet Hastanesi K\u00f6ro\u011flu \u00dcnitesi ve \u0130zzet Baysal T\u0131p Fak\u00fcltesi Acil Servislerine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Yaral\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.