TEM'in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu

Bu noktada 35 kilometrelik ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015ftu. Trafi\u011fin ilerlememesi sebebiyle s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ve yolcular ara\u00e7lar\u0131ndan indi., Yol kenar\u0131ndaki akaryak\u0131t istasyonlar\u0131, dinlenme tesisleri de doldu. ,Trafik ekipleri ula\u015f\u0131m\u0131n aksamamas\u0131 i\u00e7in b\u00f6lgede \u00f6nlem alarak denetimlerini art\u0131rd\u0131., Otoyol boyunca sabit ve gezici radarl\u0131 h\u0131z kontrolleri yap\u0131l\u0131rken, elektronik tabelelarla s\u00fcr\u00fcc\u00fcler h\u0131z limitlerine ve trafik kurallar\u0131na uymalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde uyar\u0131ld\u0131., TEM Otoyolu'nda ya\u015fanan trafik yo\u011funlu\u011fu sebebiyle baz\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, Bolu Do\u011fu ve Yeni\u00e7a\u011fa gi\u015felerinden D-100 Karayolu'na \u00e7\u0131k\u0131\u015f yaparak yollar\u0131na devam etti. ,Trafik yo\u011funlu\u011funun g\u00fcn boyu devam edece\u011fi tahmin ediliyor.,.,Kurban Bayram\u0131 tatili i\u00e7in yola \u00e7\u0131kan tatilciler, TEM'in Bolu, \u00c7aydurt, Yeni\u00e7a\u011fa ve Gerede kesiminin Ankara y\u00f6n\u00fcnde yo\u011funluk olu\u015fturdu. ,\u00d6zellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin Gerede gi\u015felerinden \u00e7\u0131kmak istemesi sebebiyle yolun bu kesiminde trafik zaman zaman durdu.