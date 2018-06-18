Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Saadet Partisi lideri Karamollao\u011flu, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn T\u00fcrkiye'deki geli\u015fmelerden rahats\u0131z oldu\u011fu i\u00e7in adayl\u0131\u011fa s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak ger\u00e7ekle\u015fmedi\u011fini s\u00f6yledi.,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu, 24 Haziran se\u00e7imlerinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fc \u00e7at\u0131 aday olarak g\u00f6stermek istedi.\r\n\r\n,Bu kapsamda Abdullah G\u00fcl'e teklif g\u00f6t\u00fcren Karamollao\u011flu, di\u011fer partilerin anla\u015famamas\u0131 nedeniyle G\u00fcl'den vazge\u00e7ti.\r\n\r\n,SP lideri, bu s\u00fcrece ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re Karamollao\u011flu, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Olanda hay\u0131r vard\u0131' diyoruz. Mademki b\u00f6yle oldu, bunda bir hay\u0131r var.\r\n\r\n,Ama biz o g\u00fcnk\u00fc \u015fartlarda Say\u0131n Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn aday olmas\u0131 halinde daha toparlay\u0131c\u0131 olabilece\u011fini, hakikaten se\u00e7imlerde ba\u015far\u0131 \u015fans\u0131n\u0131n \u00e7ok y\u00fcksek olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fc\u015ft\u00fck.\r\n\r\n,Bundan dolay\u0131 da bug\u00fcnk\u00fc teklifi g\u00f6t\u00fcrd\u00fck. Say\u0131n G\u00fcl de bug\u00fcnk\u00fc geli\u015fmelerden T\u00fcrkiye a\u00e7\u0131s\u0131ndan rahats\u0131z oldu\u011fu i\u00e7in bu teklife s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iletmi\u015fti. Ancak olmad\u0131, ger\u00e7ekle\u015fmedi."