Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüştü

T\u00fcrkiye'nin kaderinin belli olaca\u011f\u0131, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sisteminin ba\u015flayaca\u011f\u0131 24 Haziran se\u00e7imine 59 g\u00fcn kald\u0131.\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamak i\u00e7in Meral Ak\u015fener'in vazge\u00e7mesini bekliyordu,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131ndan vazge\u00e7mesi i\u00e7in Meral Ak\u015fener'i ikna edemedi. ,G\u00fcl'\u00fc ikna etmek i\u00e7in son g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu yapt\u0131,Karamollao\u011flu saat 14.05'te G\u00fcl'\u00fcn Maslak'ta bulunan \u00e7al\u0131\u015fma ofisine geldi. \r\n\r\n,Karamollao\u011flu ile G\u00fcl'\u00fcn g\u00f6r\u00fc\u015fmesi 2 saat 15 dakika s\u00fcrd\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmeyle ilgili hen\u00fcz a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.