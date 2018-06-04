Temiz hava için açıkta kömür satışı yasak

Baz\u0131 illerde ya\u015fanan hava kirlili\u011finin \u00f6nlenmesi i\u00e7in \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yeni ad\u0131mlar geldi. ,Bakanl\u0131k \u00f6zellikle 14 milyon vatanda\u015f\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u0130stanbul i\u00e7in tedbirlerini yo\u011funla\u015ft\u0131rd\u0131. , Buna g\u00f6re yerli ve ithal k\u00f6m\u00fcrlerde aranacak nitelikler a\u00e7\u0131kland\u0131. , \u0130stanbul\u2019da yerli \u00fcretim olan ve sat\u0131\u015fa sunulan k\u00f6m\u00fcrlerde toplam rutubet y\u00fczde 20 oran\u0131nda alt \u0131s\u0131l de\u011feri ise 4 bin kcal olma zorunlulu\u011fu getirildi.,Y\u00f6netmeli\u011fe g\u00f6re \u015fehir i\u00e7inde d\u00f6kme k\u00f6m\u00fcr sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lamayacak, t\u00fcm k\u00f6m\u00fcrler torbalanacak. Sadece sanayinin teknik zorunluluklar\u0131 sebebiyle belgeli olarak \u00fcretilen toz k\u00f6m\u00fcrler, belediyeden izin al\u0131nmak suretiyle, kirlili\u011fe sebep olmayacak \u015fekilde kullan\u0131labilecek. ,K\u00f6m\u00fcrlerin dolduruldu\u011fu torbalar\u0131n \u00fczerine ise belirlenen esaslarla birlikte, k\u00f6m\u00fcr\u00fcn men\u015fei, cinsi, \u00fcretici firman\u0131n ad\u0131, a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131, kalori de\u011fer gibi \u00f6zellikleri yaz\u0131lacak. T\u00fcrkiye\u2019de son y\u0131llarda t\u00fcketilen k\u00f6m\u00fcr miktar\u0131, 35,3 milyon tonu ta\u015fk\u00f6m\u00fcr\u00fc, 57,7 milyon tonu ise linyit ve asfaltit olmak \u00fczere 93 milyon ton. Bunun y\u00fczde 46.2\u2019si elektrik \u00fcretiminde, y\u00fczde 19.4 oran\u0131ndaki k\u0131sm\u0131 ise \u0131s\u0131nma ama\u00e7l\u0131 olarak t\u00fcketiliyor.