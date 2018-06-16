Temmuz'da 19 milyon kişinin gelirine zam yapılacak

Temmuz ay\u0131nda, emeklilerin, ya\u015fl\u0131lar\u0131n, memurlar\u0131n, i\u015f\u00e7ilerin, engellilerin, evde yak\u0131n\u0131na bakanlar\u0131n gelirleri artacak. ,Temmuz ay\u0131 pek \u00e7ok kesim i\u00e7in zam ay\u0131 olacak. Emeklilerden ya\u015fl\u0131lara, memurlardan kamu i\u015f\u00e7ilerine, engellilerden evde yak\u0131n\u0131na bakanlara kadar yakla\u015f\u0131k 19 milyon ki\u015finin kazanc\u0131 y\u00fckselecek. Enflasyon tahminleri, gelirlerdeki art\u0131\u015f\u0131n ipu\u00e7lar\u0131n\u0131 veriyor.\r\n\r\n,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine bu y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon oran\u0131nda zam yap\u0131lacak. \u0130lk 5 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 6.39 \u00e7\u0131kt\u0131. ,Memurlara ve memur emeklilerine toplu s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda y\u00fczde 3.5 zam yap\u0131lacak. Ayr\u0131ca bu y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde T\u00fcketici Fiyatlar\u0131 Endeksi y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa, enflasyon fark\u0131 da maa\u015flara yans\u0131t\u0131lacak. ,Memurlar\u0131n maa\u015flar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra aile yard\u0131m\u0131 da artacak. ,65 Ayl\u0131\u011f\u0131 alanlara torba yasayla y\u00fczde 88 zam yap\u0131ld\u0131. ,Ayl\u0131k tutar\u0131 500, 3'er ayl\u0131k d\u00f6nemlerle \u00f6denen para bin 500 liraya y\u00fckseltildi. Ya\u015fl\u0131lara, Temmuz'da bir zam daha var. ,Memur zamm\u0131 y\u00fczde 6.77 olarak ger\u00e7ekle\u015firse, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n tutar\u0131 533,85 liraya, 3 ayda bir \u00f6denen tutar\u0131 da bin 601 lira 55 kuru\u015fa y\u00fckselecek. ,Evde bak\u0131ma muhta\u00e7 ya\u015fl\u0131 ve engelli yak\u0131n\u0131na bakanlara sa\u011flanan destek tutar\u0131 da memur zamm\u0131yla artacak. ,Bin 85 lira 50 kuru\u015fluk ayl\u0131k \u00f6deme, memur zamm\u0131 y\u00fczde 6.77 olarak ger\u00e7ekle\u015firse bin 158 liraya \u00e7\u0131kacak. Engelli maa\u015f\u0131 memur maa\u015flar\u0131ndaki art\u0131\u015fla birlikte zamlanacak.,Temmuz zamm\u0131 y\u00fczde 6.77 \u00e7\u0131karsa, e\u015f yard\u0131m\u0131 231,64 liradan 247,32 liraya y\u00fckselecek. ,\u00c7ocuk yard\u0131m\u0131 tutar\u0131 ise 0-6 ya\u015f i\u00e7in 54,28 liradan 57,95 liraya, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc i\u00e7in 27,14 liradan 28,98 liraya ula\u015facak. 0-6 ya\u015f aras\u0131 2 \u00e7ocu\u011fu olan memura ayl\u0131k 340,20 lira \u00f6denirken; bu tutar 363,22 liraya \u00e7\u0131kacak.. ,Kamuda g\u00f6rev yapan 200 bin i\u015f\u00e7i i\u00e7in toplu s\u00f6zle\u015fmede 'y\u00fczde 3.5 zam ilk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 3.5'i a\u015farsa enflasyon fark\u0131' verilmesi karara ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131. \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 7.27 olursa, y\u00fczde 3.77 enflasyon fark\u0131 s\u00f6z konusu olacak. ,Kadroya ge\u00e7irilen ta\u015feron i\u015f\u00e7ilere toplu s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda y\u00fczde 4 zam yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Memur emeklilerinin her ay ald\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 4'l\u00fck ek \u00f6demesi de maa\u015f\u0131yla birlikte y\u00fckselecek.\r\n,\u0130lk 5 ayda y\u00fczde 2.39'luk fark \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 7.27 \u00e7\u0131karsa, memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin zam oran\u0131 y\u00fczde 3.5 3.27 olacak. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n beklenti anketindeki Haziran ay\u0131 T\u00dcFE tahmini, ilk 6 ayl\u0131k enflasyonun, dolay\u0131s\u0131yla SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 7.27 olabilece\u011fini g\u00f6steriyor. ,Maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc-5'i oran\u0131nda hesaplanan ek \u00f6deme, ayl\u0131\u011f\u0131n y\u00fckselmesiyle zamlanacak.\r\n,Ayr\u0131ca Temmuz'da maa\u015flar artaca\u011f\u0131 i\u00e7in, her ay \u00f6denen ek \u00f6deme de y\u00fckselecek.