Teravih Namazı Nasıl Kılınır

Teravih namaz\u0131 nas\u0131l k\u0131l\u0131n\u0131r, ka\u00e7 rekatt\u0131r i\u015fte okunacak dualar? 2018 Ramazan ay\u0131n\u0131n ilk teravi namaz\u0131 bu ak\u015fam. \r\n,\u0130lk Teravih bu ak\u015fam (Sal\u0131) g\u00fcn\u00fc ba\u015flayacak. Vatanda\u015flar Teravih namaz\u0131 ka\u00e7 rekatt\u0131r ve nas\u0131l k\u0131l\u0131n\u0131r? ,Teravih namaz\u0131 ka\u00e7ta k\u0131l\u0131n\u0131yor, namaz saati. Teravih namaz\u0131 ile ilgili sorgulamaya ba\u015flad\u0131, detayl\u0131 bilgileri sizler i\u00e7in derledik., Sual: Teravih namaz\u0131 ka\u00e7 rek\u00e2tt\u0131r? Cemaatle k\u0131lmak gerekir mi? CEVAP Peygamber efendimiz, 3-4 g\u00fcn teravihi cemaatle k\u0131ld\u0131rd\u0131, daha sonra evden \u00e7\u0131kmad\u0131. Sebebi sorulunca, (Teravih namaz\u0131n\u0131n size farz olaca\u011f\u0131ndan korktu\u011fum i\u00e7in, evden \u00e7\u0131kmad\u0131m) buyurdu. (Buhar\u00ee)\r\n,Teravih ile ilgili t\u00fcm bilgiler i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131daki ba\u015fl\u0131\u011fa t\u0131klay\u0131n,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/www.turktakvim.com" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>TERAV\u0130H NAMAZI SAAT\u0130 VE T\u00dcM DETAYLARI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n