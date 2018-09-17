Terim'den flaş Ozan Kabak kararı!

Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, 4-1 kazand\u0131klar\u0131 Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan "Maicon'un Lokomotiv Moskova ma\u00e7\u0131nda oynay\u0131p oynamayaca\u011f\u0131n\u0131 bilmiyoruz" demi\u015fti. ,Sol aya\u011f\u0131ndaki \u00f6dem da\u011f\u0131lan Brezilyal\u0131 futbolcu iyile\u015fti ve d\u00fcnk\u00fc taktik idmanda as tak\u0131mda g\u00f6rev yapt\u0131. Kas\u0131mpa\u015fa'ya kar\u015f\u0131 performans\u0131yla alk\u0131\u015f alan 18 ya\u015f\u0131ndaki Ozan Kabak'\u0131 tak\u0131mdan kesen Fatih Terim, stoper ikilisini Maicon-Serdar Aziz'den olu\u015fturdu. ,\u0130mparator'un yar\u0131nki Lokomotiv Moskova ma\u00e7\u0131nda Brezilyal\u0131 savunmac\u0131n\u0131n tecr\u00fcbesine g\u00fcvendi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 sonras\u0131 kas\u0131\u011f\u0131nda zorlanma hisseden Emre Akbaba, d\u00fcnk\u00fc idmana kat\u0131lmad\u0131. \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 salonda s\u00fcrd\u00fcren y\u0131ld\u0131z futbolcu i\u00e7in seferberlik ilan edildi. Tedavisi s\u00fcren Emre Akbaba'n\u0131n, yar\u0131n \u015eampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanacak kar\u015f\u0131la\u015fmaya yeti\u015ftirilmesi bekleniyor.,\u015eampiyonlar Ligi'nin ilk haftas\u0131nda, D Grubu'nda yer alan Galatasaray'\u0131n yar\u0131n saat 22.00'de evinde Lokomotiv Moskova ile oynayaca\u011f\u0131 ma\u00e7a, \u0130talyan hakem Gianluca Rocchi atand\u0131. Rocchi'nin yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yard\u0131mc\u0131 hakem olarak g\u00f6rev alacak. (Sabah)